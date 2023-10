New York (awp) - UBS a débauché une équipe de gestion de fortune à New York auprès d'un concurrent. Patrick McBrien, William Hand et Avery Melville contribueront ces prochaines années au développement des activités de l'établissement, écrit la banque zurichoise vendredi soir dans un communiqué. Le trois nouvelles recrues travaillaient jusqu'ici pour la maison Stifel.

jb/rq