UBS a identifié au moins quatre pays, dont la Corée du Sud et l'Inde, comme étant "lents" à accorder les autorisations réglementaires nécessaires à la finalisation du rachat de Credit Suisse, selon un document interne examiné par Reuters.

Le géant bancaire suisse a également désigné l'Irlande et l'Arabie saoudite comme des "juridictions lentes" à accorder des licences, selon le document non publié jusqu'à présent, daté du 6 septembre et distribué au personnel d'UBS dans le monde entier.

Préparé par UBS après une étude mondiale visant à évaluer le calendrier des approbations réglementaires nécessaires à l'achèvement de l'intégration de Credit Suisse, le document indique que des régulateurs non coopératifs pourraient mettre en péril des transactions telles que l'accord avec la banque suisse.

Le document indique qu'"un seul régulateur non coopératif peut compromettre le calendrier de la fusion de la banque mère et d'autres transactions", ce qui aurait un impact sur d'autres opérations d'intégration connexes.

Les incertitudes pourraient conduire à la liquidation d'activités et à la vente d'actifs, lorsque l'UBS est confrontée à des "juridictions ou des régulateurs difficiles", a déclaré la banque suisse dans le document.

Credit Suisse, qui était la deuxième banque de Suisse, a souffert pendant des années de scandales et de pertes avant d'être sauvée en mars par UBS, dans le cadre d'un rachat orchestré par l'État.

Bien qu'UBS ait finalisé le rachat en juin, elle doit encore obtenir l'approbation des régulateurs sur les marchés où les deux banques opèrent pour que le premier sauvetage d'une banque mondiale depuis la crise financière de 2008 soit légalement achevé.

Un porte-parole d'UBS a déclaré dans un communiqué que la banque "travaille en étroite collaboration avec les autorités sur l'intégration en cours du Credit Suisse et apprécie le fort soutien qu'elle a reçu jusqu'à présent".

Le Credit Suisse s'est refusé à tout commentaire. Les porte-parole des banques centrales de Corée du Sud, d'Inde, d'Irlande et d'Arabie saoudite n'ont pas non plus répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Il est normal que les grandes opérations de fusion et d'acquisition soient retardées par la myriade d'approbations réglementaires nécessaires à la conclusion d'une transaction, et dans de très rares cas, les transactions sont déraillées en raison d'objections soulevées par certains régulateurs.

La toute première fusion de deux banques d'importance systémique mondiale a créé à la fois des opportunités et des risques pour UBS, qui travaille à l'intégration des activités du Credit Suisse.

Le mois dernier, UBS a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le rachat soit achevé en 2024. Un document interne de la banque indique que le processus pourrait être achevé dès le mois de mai de l'année prochaine.

CHANGEMENT DE CONTRÔLE

En Corée du Sud, l'obtention de nouvelles licences peut prendre de 18 à 22 mois, tandis qu'en Irlande, le processus peut durer jusqu'à deux ans et en Arabie saoudite jusqu'à 12 mois, selon le document.

En Inde, l'autorité de régulation pourrait prendre au moins six mois pour approuver la création d'une nouvelle succursale, ajoute le document.

UBS a également indiqué dans le document qu'en Russie, une approbation de "changement de contrôle" pourrait ne jamais être obtenue, car il pourrait s'agir d'une décision motivée par des considérations politiques.

Dans une déclaration déposée en mai auprès de l'autorité américaine de régulation des marchés financiers, UBS a indiqué que son exposition à la Russie contribuait à hauteur de 98 millions de dollars à son exposition totale aux marchés émergents de 18,6 milliards de dollars au 31 décembre 2022.

Le mois dernier, un tribunal de Moscou a interdit à UBS et à Credit Suisse de céder des actions de leurs filiales russes, a rapporté Reuters, citant des documents judiciaires.

Les lois introduites après l'envoi par la Russie de troupes en Ukraine en février de l'année dernière ont rendu nécessaire l'approbation présidentielle pour que les banques coupent les liens avec leurs activités locales, tandis qu'une commission gouvernementale examine tous les transferts d'actifs impliquant des entreprises occidentales.

La banque centrale et le ministère des finances russes n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

La majorité des marchés sur lesquels UBS et Credit Suisse opèrent accordent le transfert automatique de tous les actifs et passifs, ce qu'ils appellent la succession universelle, tandis que sept des 51 juridictions ne reconnaissent pas cette pratique, selon le document.

Ces sept marchés sont Bahreïn, Dubaï, Abou Dhabi, le Japon, l'Arabie saoudite, la Thaïlande et la Turquie, indique le document, qui ajoute que "les transferts individuels sont très lourds, prennent beaucoup de temps et comportent le risque d'absence de consentement" dans ces juridictions.