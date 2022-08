UBS : deux partenariats dans l'extraction du CO2

UBS a annoncé mardi avoir conclu des accords de collaboration sur le long terme avec deux start-ups spécialisées dans l'extraction du CO2 de l'atmosphère.



La banque privée dit avoir scellé des partenariats avec les entreprises suisses Climeworks et neustark, toutes deux pionnières dans les nouvelles technologies d'élimination du carbone.



neustark, une société issue de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich, est à l'origine d'un procédé de pétrification du CO2 atmosphérique dans le béton recyclé.



Quant à Climeworks, son installation baptisée 'Orca', alimentée exclusivement par des énergies renouvelables, sépare le CO2 de l'atmosphère et le stocke, pendant des milliers d'années, sous terre dans des roches basaltiques.



D'après les calculs d'UBS, ces partenariats devraient permettre d'éliminer un total de 39.500 tonnes de CO2 de l'atmosphère au cours des 13 prochaines années.



Le gestionnaire de fortune précise que ces projets s'inscrivent dans le cadre de son engagement visant à neutraliser les émissions d'énergie restantes au niveau de ses propres activités dès 2025.



