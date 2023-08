ZURICH, 11 août (Reuters) - UBS n'aura pas besoin de la garantie de 9 milliards de francs suisses (9,28 milliards d'euros) accordée par l'Etat suisse contre les pertes dans le cadre du rachat de Credit Suisse signé en juin, a annoncé vendredi la plus grande banque helvétique.

UBS a aussi déclaré ne plus avoir besoin d'un prêt d'aide à la liquidité pouvant atteindre 100 milliards de francs suisses de la Banque nationale suisse et soutenue par une garantie fédérale.

"Ces mesures, qui ont été créées sous une loi d'urgence pour préserver la stabilité financière, vont donc cesser d'exister, et la Confédération et les contribuables ne supporteront plus les risques découlant de ces garanties", a déclaré vendredi le gouvernement suisse.

Les autorités helvétiques ont mis en place une série de garanties dans le cadre du rachat de Credit Suisse par UBS.

Parmi celle-ci, UBS et le gouvernement suisse ont signé un accord pour couvrir jusqu'à 9 milliards de francs suisses (9,28 milliards d'euros) de pertes liées à son rachat d'urgence de Credit Suisse.

UBS a finalisé en juin le rachat d'urgence de son rival le Credit Suisse pour 3 milliards de francs suisses, créant un géant bancaire suisse doté d'un bilan de 1.600 milliards de dollars et supervisant plus de 5.000 milliards de dollars d'actifs.

Les deux banques avaient contracté un prêt de 168 milliards de francs suisses à une autre banque helvétique.

Credit Suisse a remboursé à hauteur de 50 milliards de francs suisses la totalité les prêts d'aide supplémentaire sous forme de liquidités octroyées par le gouvernement, a déclaré UBS. (Rédigé par Noele Illien; version française Zhifan Liu)