Zurich (awp) - Le titre UBS a ouvert mardi en nette baisse à la Bourse suisse, freiné par des résultats trimestriels mitigés et malgré un relèvement du dividende et la reprise prochaine des rachats d'actions. Les analystes ont souligné des perspectives plus optimistes au premier trimestre 2024.

A 09h03, l'action UBS baissait de 1,7% à 25,26 francs suisses, à contre-courant d'un indice SMI en hausse de 0,66%.

Les analystes de Vontobel ont souligné "la forte hausse" de 27% à 0,70 dollar du dividende versé au titre de l'année écoulée et la reprise du programme de rachat d'actions prévoyant 1 milliard de dollars de rachats de titres au second semestre 2024.

"UBS a accompli d'importants progrès dans sa restructuration", augmentant notamment son objectif d'économies à 13 milliards de dollars d'ici 2026, contre 10 milliards précédemment anticipés, ont souligné les experts de Vontobel dans un commentaire. Selon ces derniers, "il reste cependant encore beaucoup de travail à achever, surtout en 2024" avec la fusion juridique des deux entités.

Ils ont aussi relevé les attentes positives au premier partiel 2024, où UBS table sur "une amélioration sensible du bénéfice net" par rapport au trimestre précédent, avec des charges liées à l'intégration d'environ 1 milliard et quelque 700 millions au titre de la convergence vers la valeur comptable. La banque d'affaire doit de nouveau être rentable, selon les projections d'UBS.

Les analystes de la Banque cantonale de Zurich (ZKB) ont pour leur part retenu un "solide" résultat ajusté avant impôts de 52 millions de dollars au dernier partiel, "nettement mieux qu'attendu". Les afflux d'argent ont également été applaudis, avec 77 milliards de nouveaux actifs nets encaissés par l'unité Gestion de fortune mondiale. Mais "la tendance s'est affaiblie par rapport au trimestre précédent", ont-ils fait remarquer dans une note.

al/vj