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UBS GROUP AG

(UBSG)
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01:49UBS en pourparlers avec les autorités suisses au sujet de la protection de l'accord avec le Credit Suisse
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00:33UBS en discussion avec le gouvernement suisse pour un accord de protection contre les pertes liées au rachat de Credit Suisse
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00:31UBS en pourparlers avec le gouvernement suisse pour un accord de protection contre les pertes de CS Buy - SEC Filing
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UBS en pourparlers avec le gouvernement suisse pour un accord de protection contre les pertes de CS Buy - SEC Filing

24/05/2023 | 00:31
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Groupe UBS :

* UBS GROUP AG DÉPOSE UN DOCUMENT AMENDÉ AUPRÈS DE L'U.S. SEC RELATIF À LA FUSION AVEC CREDIT SUISSE

* ESTIME QUE DES ÉCONOMIES DE COÛTS DE 8 MILLIARDS DE DOLLARS POURRAIENT ÊTRE RÉALISÉES PAR RAPPORT AU TAUX D'EXÉCUTION ESTIMÉ DE L'ENTREPRISE SÉPARÉE D'ICI À 2027 GRÂCE À L'OPÉRATION CS - DOSSIER DE LA SEC

* ENVISAGE TOUTES LES OPTIONS POUR LES UNITÉS BANCAIRES SUISSES DU GROUPE FUSIONNÉ

* LA TRANSACTION AVEC LE CRÉDIT SUISSE DEVRAIT PERMETTRE D'AUGMENTER LE BÉNÉFICE PAR ACTION D'ICI À 2027.

* POUR L'INSTANT, AUCUNE DÉCISION N'A ÉTÉ PRISE QUANT À L'INTÉGRATION COMPLÈTE D'UBS ET DE CS EN UNE SEULE MARQUE EN SUISSE OU À L'ÉCHELLE INTERNATIONALE

* AUCUNE DÉCISION N'A ÉTÉ PRISE POUR L'INSTANT QUANT À L'ÉVENTUALITÉ D'UNE SCISSION SUPPLÉMENTAIRE D'UNITÉS COMMERCIALES IMPORTANTES DU CREDIT SUISSE

* DES DISCUSSIONS ONT EU LIEU AVEC LE GOUVERNEMENT SUISSE POUR CONVENIR DE CONDITIONS DÉTAILLÉES ET NÉGOCIER UN ACCORD DÉFINITIF DE PROTECTION CONTRE LES PERTES DANS LE CADRE DE L'ACCORD AVEC CS.

* LES PRINCIPAUX TERMES DE L'ACCORD DE PROTECTION CONTRE LES PERTES DEVRAIENT ÊTRE ACCEPTÉS AVANT LA FINALISATION DE L'OPÉRATION CS.

* NE S'ATTEND PAS À CE QUE D'AUTRES ACCORDS DISTINCTS LIÉS À L'ACCORD SUR LES CS SOIENT FINALISÉS AVANT LA FINALISATION DE L'ACCORD.

* EN POURPARLERS AVEC LA FINMA SUR LES AJUSTEMENTS ET LES MESURES TRANSITOIRES POUR CERTAINES EXIGENCES PRUDENTIELLES EN MATIÈRE DE CAPITAL, LES ACTIFS PONDÉRÉS EN FONCTION DES RISQUES POUR LA SOCIÉTÉ COMBINÉE

* EN POURPARLERS AVEC LA FINMA SUR DES AJUSTEMENTS ET DES MESURES TRANSITOIRES POUR D'AUTRES EXIGENCES EN MATIÈRE DE CAPITAL ET DE LIQUIDITÉ POUR LA SOCIÉTÉ COMBINÉE

* LA MISE EN UVRE DES PLANS D'INTÉGRATION POST-FUSION LIÉS À L'OPÉRATION CS DEVRAIT PRENDRE DE TROIS À CINQ ANS

LA MISE EN UVRE DES PLANS D'INTÉGRATION POST-FUSION LIÉS À L'ACCORD DE CS DEVRAIT PRENDRE DE TROIS À CINQ ANS * PRÉVOIT DE FIXER TOUTES LES CONDITIONS MATÉRIELLES DE L'ACCORD DE PROTECTION CONTRE LES PERTES AU DEUXIÈME TRIMESTRE 2023 LIÉ À L'ACCORD DE CS

* PRÉVOIT DE CONCLURE SES PLANS POUR LES ACTIVITÉS SUISSES ET LES DISCUSSIONS SUR LES ACCORDS DISTINCTS LIÉS À L'ACCORD DE LA CS AVEC LA FINMA AU TROISIÈME TRIMESTRE DE 2023

* PRÉVOIT D'ACHEVER LES PLANS D'INTÉGRATION DÉTAILLÉS POUR CHAQUE UNITÉ D'AFFAIRES APRÈS L'ACCORD CS, EN DÉFINISSANT LES ACTIVITÉS NON ESSENTIELLES ET LES PLANS DE RÉDUCTION DES COÛTS D'ICI LE QUATRIÈME TRIMESTRE 2023

* La décision du ministère fédéral suisse des finances de mettre en uvre des annulations de rémunération variable affecte plus de 1 000 employés du CREDIT SUISSE Autres informations sur l'entreprise :


© Zonebourse avec Reuters 2023
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
COMBINED GROUP CONTRACTING COMPANY - K.S.C. (PUBLIC) -1.87%0.419 Cours en clôture.-7.71%
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Données financières
CA 2023 30 771 M 34 153 M 31 701 M
Résultat net 2023 5 674 M 6 297 M 5 845 M
Tréso. nette 2023 12 714 M 14 112 M 13 099 M
PER 2023 10,9x
Rendement 2023 2,87%
Capitalisation 54 144 M 60 096 M 55 781 M
VE / CA 2023 1,35x
VE / CA 2024 1,28x
Nbr Employés 73 814
Flottant 86,3%
Graphique UBS GROUP AG
Durée : Période :
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TendancesNeutreNeutreNeutre
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Objectif de cours Moyen 21,19 CHF
Ecart / Objectif Moyen 17,0%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Sergio P. Ermotti Chief Executive Officer
Sarah M. Youngwood Chief Financial Officer
Thomas Colm Kelleher Chairman
Mike Dargan Group Chief Operations & Technology Officer
Markus Ronner Group Chief Compliance & Governance Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
UBS GROUP AG5.09%60 143
BLACKROCK, INC.-5.26%100 549
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC.-2.23%48 204
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC.0.09%37 449
BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION (THE)-10.17%32 552
AMERIPRISE FINANCIAL, INC.-2.36%31 671
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