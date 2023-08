Zurich (awp) - Le titre de la banque UBS était recherché jeudi matin à la Bourse suisse. Le groupe bancaire a divulgué ses résultats au 2e trimestre, largement influencés par l'acquisition forcée de Credit Suisse, ainsi que les détails de sa restructuration et les économies visées.

A 09h39, l'action UBS montait de 4,7% à 23,27 francs suisses, dans un indice vedette SMI en hausse de 0,35%.

UBS a dégagé un bénéfice net de groupe de 28,88 milliards de dollars au 2e trimestre, contre 2,1 milliards à fin juin 2022. Le montant reflète un gain comptable de près de 29 milliards consécutif à l'acquisition de Credit Suisse.

Le bénéfice de base avant impôts pour l'ensemble du groupe, excluant l'écart d'acquisition de Credit Suisse, le montant de cette dernière et les charges d'intégration de l'ex-numéro deux bancaire helvétique, s'est monté à 1,1 milliard de dollars, dont 2 milliards pour la seule UBS. L'établissement aux trois clés avait affiché à l'issue du partiel correspondant de l'an dernier un résultat avant impôts de 2,1 milliards.

La banque aux trois clés a également annoncé l'assimilation intégrale dès l'an prochain des activités dans la Confédération de sa malheureuse rivale. La marque Credit Suisse sera maintenue jusqu'à finalisation de la migration des clients, agendée pour 2025.

Une "tâche immense"

UBS a par ailleurs dévoilé l'ampleur des coupes dans les coûts, dans le cadre de l'intégration de son ex-concurrente. L'établissement vise des réductions de coûts brutes d'environ 10 milliards de dollars (8,8 milliards de francs suisses) d'ici fin 2026. Ce montant a été relevé, UBS prévoyant encore en mars des économies de 8 milliards d'ici 2027. La banque a identifié dans l'immédiat 1000 doublons de postes en Suisse liés à l'intégration de Credit Suisse et 2000 supplémentaires dans les prochaines années.

Pour les analystes de Vontobel, l'intégration complète des activités helvétiques de Credit Suisse était largement attendue. Du côté positif figurent la stabilisation des flux de liquidités, les nouveaux objectifs financiers et les perspectives.

Mais UBS "fait face à une immense tâche consistant à restructurer Credit Suisse, intégrer les salariés clés, conserver les clients et les intégrer au propre système (informatique), régler les litiges de Credit Suisse, etc.", ont énuméré les spécialistes dans un commentaire. Cela "exigera beaucoup de temps et d'attention de la part de la direction" du numéro un bancaire helvétique.

Les spécialistes de Citi ont pour leur part noté que l'objectif de ratio coûts-revenus inférieur à 70% attendu d'ici 2026 est moins bon que les 68% attendus par la banque américaine.

La Banque cantonale de Zurich a quant à elle relevé les 16 milliards de dollars d'afflux d'argent frais entre avril et fin juin.

