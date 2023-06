UBS envisage de repousser la publication de ses résultats en raison de Credit Suisse-FT

4 juin (Reuters) - UBS envisage de repousser la publication de ses résultats trimestriels au moins jusqu'à la fin du mois d'août, alors que le géant bancaire suisse fait face aux complexités liées au rachat de Credit Suisse, a rapporté le Financial Times dimanche.

La banque, qui a prévu de présenter ses résultats pour la période avril-juin le 25 juillet, a cependant précisé sur son site internet que le moment de la publication pourrait être modifié en fonction de la date de clôture de l'acquisition de Credit Suisse.

UBS n'a pas répondu à une demande de commentaire dans l'immédiat.

Les dirigeants de la plus grande banque suisse envisagent de retarder la publication de ses résultats et de mettre à jour les plans pour les activités domestiques de Credit Suisse, a rapporté le Financial Times, citant des sources familières du dossier.

UBS a accepté en mars de racheter son rival dans le cadre d'un sauvetage orchestré par les autorités suisses.

Le directeur général d'UBS, Sergio Ermotti, a mis en garde vendredi contre des décisions "douloureuses" en matière de suppressions d'emplois à la suite du rachat de Credit Suisse qu'il espère voir finalisé dans les jours à venir. (Rédigé par Mrinmay Dey à Bangalore ; version française Kate Entringer)