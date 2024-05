UBS : finalise la fusion avec Crédit Suisse

UBS Group AG annonce avoir finalisé la fusion de UBS AG et Credit Suisse AG, réalisée grâce au soutien des régulateurs mondiaux.



Par conséquent, Credit Suisse AG a été radiée du registre du commerce du canton de Zurich et n'existe plus en tant qu'entité distincte. UBS AG reprend tous les droits et obligations de Credit Suisse, y compris ses dettes.



La fusion facilitera progressivement la migration des clients et des opérations de Credit Suisse vers les plateformes de UBS.



Selon Sergio P. Ermotti, dirigeant de UBS Group, cette fusion est 'cruciale pour l'intégration des clients' et apportera des avantages en termes 'de coûts, capital, financement et fiscalité à partir de la seconde moitié de 2024'.



