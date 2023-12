Lausanne (awp/ats) - L'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) et la banque UBS ont conclu un partenariat. Au cours des dix prochaines années, UBS investira jusqu'à 15 millions de francs suisses dans des projets communs, selon un communiqué de l'EPFL publié jeudi.

Les projets communs concernent en particulier la promotion des jeunes entrepreneurs, comme l'indique le communiqué. Dans le cadre de ce nouveau partenariat, l'EPFL et l'UBS établiront des formats et des événements en commun.

Les jeunes entreprises du domaine polytechnique sont d'importants moteurs d'innovation et développent des solutions pour des défis mondiaux, par exemple dans le domaine de la durabilité, écrit l'EPFL dans son communiqué.

Le partenariat vise également à éveiller et à encourager l'intérêt des enfants et des jeunes pour la technologie et la science en élargissant l'accès à la formation dans les disciplines MINT (mathématiques, informatique, sciences naturelles et techniques) dans les zones plus rurales de Suisse romande.

ats/ck