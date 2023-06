UBS : l'acquisition de Credit Suisse est finalisée

UBS a annoncé lundi avoir finalisé l'acquisition de Credit Suisse, moins de trois mois après avoir officialisé le projet de rapprochement inopiné avec son grand rival.



Si les deux groupes bancaires sont désormais appelés à opérer sous la même bannière, l'opération prévoit qu'UBS Group chapeaute dans un premier temps deux entités séparées: UBS d'un côté et Credit Suisse de l'autre.



Dans l'intervalle, chacune de ces deux divisions continuera d'exploiter ses propres filiales et de servir ses propres clients.



Conformément aux conditions de l'ordonnance d'urgence dévoilées le 19 mars dernier, les actionnaires de Credit Suisse recevront une action UBS pour 22,48 titres détenus.



Dans son communiqué, UBS dit s'attendre à maintenir un ratio de fonds propres CET1 de l'ordre de 14% cette année, en dépit de l'impact de l'acquisition.



L'établissement helvétique prévoit par ailleurs que les pertes et les charges de restructuration 'significatives' essuyées par Credit Suisse soient absorbées par la réduction progressive des actifs pondérés en fonction du risque (RWA).



Pour son dernier jour de cotation en Bourse, l'action Credit Suisse progressait de 1% lundi matin à Zurich, ce qui n'éclipse pas sa chute de 70% depuis le début de l'année.



Le titre UBS avance, lui, d'environ 0,9%.



