UBS: la Fed clôt une procédure dans une affaire de devises

Zurich (awp) - La Réserve fédérale américaine (Fed) a clos une procédure d'examen ("enforcement") à l'encontre d'UBS et de sa filiale de Stamford. Ces mesures avaient été initiées en 2015 par le Federal Reserve Board, a-t-elle indiqué vendredi dans un bref communiqué.

A l'origine de ces mesures se trouve une affaire de devises, close depuis, qui concernait six banques dont UBS. Ces établissements avaient été accusés d'avoir manipulé les cours de changes entre 2007 et 2013 et avaient écopé de diverses amendes. UBS s'était vue infligée par la Fed une amende de 342 millions de dollars et avait été obligée de mettre en place plusieurs mesures correctives.

mk/al