ZURICH (Reuters) - UBS a annoncé jeudi la scission du rôle de directeur de la division de gestion de fortune dans le cadre d'un remaniement plus large de son directoire, qui prévoit également la nomination de nouveaux responsables pour la banque d'investissement.

Rob Karofsky et Iqbal Khan, considérés comme potentiels candidats à la succession du directeur général Sergio Ermotti, vont se partager la direction mondiale de la gestion de fortune.

Rob Karofsky va devenir responsable des Amériques et co-président de la division avec Iqbal Khan, qui prendra en charge la région Asie-Pacifique. Ce dernier s'installera en Asie pour assumer ses nouvelles fonctions à partir du 1er septembre.

UBS a également nommé George Athanasopoulos et Marco Valla coprésidents de la banque d'investissement à partir du 1er juillet.

Ces nominations interviennent alors que les maisons-mères d'UBS et Credit Suisse doivent juridiquement fusionner vendredi. Cette opération permettra à UBS d'entamer les étapes les plus délicates de l'intégration de sa rivale, telles que la combinaison des systèmes informatiques, la migration des clients de Credit Suisse et la réduction des effectifs combinés.

Le remaniement du directoire met "encore plus l'accent sur nos priorités à long terme et nos perspectives de croissance, en particulier dans les Amériques et en Asie-Pacifique", a commenté dans un communiqué Sergio Ermotti.

Dans le cadre du remaniement, l'ancien directeur général de Credit Suisse, Ulrich Koerner, prendra sa retraite dans le courant de l'année.

(Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)

par Noele Illien