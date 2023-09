UBS : le titre avance, AlphaValue confiant dans la fusion

Le 13 septembre 2023 à 16:04 Partager

Le titre UBS signe de loin la plus forte hausse du SMI de la Bourse de Zurich mercredi à la faveur d'un relèvement de recommandation d'AlphaValue, qui se dit optimiste quant au processus d'intégration de Credit Suisse.



A 15h45, l'action du groupe financier suisse gagne plus de 1,6% alors que l'indice des principales capitalisations helvètes recule au même moment de 0,1%.



Suite à la publication des résultats de deuxième trimestre d'UBS, qui ont selon eux apporté un peu de lumière quant aux bénéfices de la fusion, les analystes d'AlphaValue estiment que les incertitudes entourant le rapprochement avec Credit Suisse sont désormais réduites, ce qui les conduit à porter leur recommandation à 'accumuler', contre 'alléger' jusqu'à présent.



Leur objectif de cours reste de 26,6 francs suisses.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.