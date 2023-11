UBS : le titre monte malgré une perte trimestrielle marquée

UBS a annoncé mardi avoir essuyé une perte au troisième trimestre, tout en avertissant que les perspectives économiques restaient 'difficiles à appréhender'.



La banque suisse, qui explique que l'intégration de Credit Suisse se poursuit conformément à son calendrier, a accusé un perte nette de 785 millions de dollars sur le trimestre, à comparer avec un profit de 1,7 milliard un an plus tôt.



Ces premiers résultats trimestriels complets depuis l'acquisition de Credit Suisse font néanmoins apparaître un bénéfice sous-jacent de 844 millions de dollars pour le groupe, supérieur au consensus qui visait 206 millions.



L'établissement financier dit avoir ainsi attiré 22 milliards de dollars d'afflux net d'argent frais dans sa division de gestion de fortune, une branche hautement stratégique, dont des afflux nets positifs pour Credit Suisse pour la première fois depuis début 2022.



Le groupe ajoute avoir généré environ trois milliards de dollars d'économies brutes depuis le début de l'exercice 2023, atteignant son objectif un trimestre plus tôt qu'initialement prévu.



A la fin du mois de septembre, son ratio de fonds propres 'CET1' s'établissait à 14,4%, un niveau là encore à sa cible de 14%.



'Ces résultats trimestriels sont de nature à soutenir la confiance des investisseurs quant à la bonne réalisation de l'intégration de Credit Suisse et à l'atteinte des objectifs à horizon 2026', réagit un analyste suivant la valeur.



A la Bourse de Zurich, l'action UBS progressait de plus de 4% après cette publication, signant de loin la meilleure performance de l'indice SMI en ce tout début de journée.



Dans son communiqué, la banque helvétique prévient toutefois que les perspectives restent 'difficiles à appréhender' tant pour la croissance économique que pour la valorisation des actifs et la volatilité des

marchés.



Ces éléments, prévient-il, pourraient peser sur le volume de transactions des clients institutionnels et de gestion de fortune au quatrième trimestre en les poussant à transférer des liquidités de leurs dépôts vers des produits offrant des rendements plus élevés.



D'après UBS, cette dynamique devrait se traduire par un résultat net des opérations d'intérêts comparable à celui des trimestres précédents.



