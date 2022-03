UBS: les provisions pour litiges frôlent les 3 milliards de dollars

Zurich (awp) - Les provisions pour litiges constituées par le géant bancaire UBS se chiffraient toujours en milliards à fin 2021. Ces réserves ont encore augmenté au quatrième trimestre en raison du procès en France.

A fin décembre, les provisions pour litiges s'élevaient à 2,8 milliards de dollars (2,58 milliards de francs suisses), contre 2,1 milliards trois mois auparavant, selon les indications contenues dans le rapport annuel publié lundi.

Lors du dernier partiel, le numéro un bancaire helvétique a mis de côté 986 millions de dollars, dont 189 millions ont été déjà utilisés dans le cadre de règlement de litiges. UBS a par ailleurs procédé à la dissolution de provisions à hauteur de 74 millions en fin d'année. A ces variations, il faut également ajouter les fluctuations de change.

Le procès en France est le dossier en cours le plus important et celui pour lequel UBS a le plus provisionné. En tout, 1,1 milliard d'euros (somme identique en francs suisses au cours actuel) sont réservés pour ce litige. La justice française a confirmé en deuxième instance la condamnation de la grande banque pour blanchiment aggravé de fraude fiscale et démarchage bancaire illégal en France entre 2004 et 2012, infligeant une amende de 1,8 milliard d'euros.

Le géant bancaire zurichois a décidé de se pourvoir en cassation, après avoir contesté le verdict rendu en première instance.

ys/rw/fr/ib