UBS a annoncé mercredi des changements au sein de son conseil d'administration. Aleksandar Ivanovic a été nommé à la tête des activités de gestion d'actifs de la banque, qui pèsent 1 600 milliards de dollars.

M. Ivanovic remplacera Suni Harford, qui part à la retraite, dans le cadre d'un changement qui prendra effet le 1er mars.

Le plus grand prêteur de Suisse a également annoncé que Beatriz Martin Jimenez deviendrait responsable de la durabilité et de l'impact, en plus de ses responsabilités actuelles.

Ces changements interviennent alors qu'UBS poursuit l'intégration du Credit Suisse, qu'elle a racheté pour 3 milliards de francs suisses (3,46 milliards de dollars) dans le cadre d'un sauvetage d'urgence l'année dernière.

Depuis qu'Ivanovic a commencé sa carrière chez UBS en 1992, il a travaillé dans toutes les divisions de la banque, ainsi qu'au Crédit Suisse et chez Morgan Stanley.

Jimenez, qui a rejoint UBS en 2012, a occupé des postes clés dans le domaine des affaires et de la finance, notamment en tant que chef du personnel et chef des opérations de la banque d'investissement, trésorier du groupe et chef de la transformation du groupe, a déclaré UBS.

La banque a ajouté que Jimenez a été étroitement impliqué dans les activités de renforcement de la culture de l'entreprise.