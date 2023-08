La plus grande banque suisse, UBS, a déclaré vendredi qu'elle n'aurait pas besoin de recourir à la garantie de 9 milliards de francs suisses (10,27 milliards de dollars) accordée par le gouvernement dans le cadre du rachat de Credit Suisse par l'État.

UBS a également déclaré qu'elle n'avait plus besoin du filet de sécurité public, un prêt d'aide à la liquidité d'un montant maximal de 100 milliards de francs suisses accordé par la Banque nationale suisse et assorti d'une garantie fédérale.

"Ces mesures, qui ont été créées en vertu du droit d'urgence pour préserver la stabilité financière, cesseront donc d'exister, et la Confédération et les contribuables ne supporteront plus aucun risque découlant de ces garanties", a déclaré le gouvernement suisse vendredi.

Les autorités suisses ont mis en place une série de garanties financières d'urgence dans le cadre de la reprise par UBS de Credit Suisse, qui a fait faillite.

Parmi celles-ci, UBS a conclu un accord avec Berne en vertu duquel le gouvernement garantirait jusqu'à 9 milliards de francs suisses des pertes qu'UBS pourrait subir à la suite de la vente des actifs de son rival, au-delà des 5 milliards de francs que le prêteur a accepté de couvrir lui-même.

Cette opération, qui a donné naissance à un géant suisse de la banque et de la gestion de patrimoine doté d'un bilan de 1 600 milliards de dollars, est la plus importante opération bancaire réalisée depuis la crise financière de 2008.

Le 19 mars, UBS a accepté de racheter Credit Suisse pour un prix dérisoire de 3 milliards de francs suisses et jusqu'à 5 milliards de francs de pertes assumées, dans le cadre d'un sauvetage orchestré par les autorités suisses alors que la deuxième banque du pays était au bord de l'effondrement.

Credit Suisse et UBS ont également emprunté 168 milliards de francs suisses à la Banque nationale suisse dans le cadre de divers programmes de liquidités d'urgence afin de faciliter le rachat.

UBS a déclaré vendredi que le Credit Suisse avait entièrement remboursé le prêt Emergency Liquidity Assistance Plus (ELA+) de 50 milliards de francs suisses à la Banque nationale suisse.

(1 $ = 0,8760 francs suisses) (Reportage de Noele Illien ; Rédaction de Miranda Murray et Jacqueline Wong)