UBS : Résultat d'UBS au premier trimestre 2021

«Au premier trimestre 2021, nos clients ont profité de nos vastes capacités, de notre présence géographique et de notre connectivité. Ils ont continué de nous accorder leur confiance et se sont tournés vers UBS pour des conseils, des solutions et un leadership visionnaire dans un environnement de marché dynamique. Cela s'est manifesté par un afflux net d'argent frais continu qui a participé à l'augmentation de plus de 100 milliards d'USD de nos actifs investis dans les activités de gestion de fortune et de gestion d'actifs pour atteindre 4200 milliards d'USD. Conjugué aux conditions de marché favorables et au meilleur sentiment des investisseurs, cela a contribué aux résultats positifs du premier trimestre 2021. Dans l'ensemble, nous avons enregistré une activité record dans tous nos réseaux de clients, ce qui s'est traduit par des hausses de 10% du produit d'exploitation, de 14% du bénéfice avant impôts et de 14% du résultat net revenant aux actionnaires par rapport au premier trimestre 2020, qui était lui-même déjà solide.

. A la fin du trimestre sous revue, le ratio de fonds propres CET1 était de 14,0% (valeur cible: ~13%) et le ratio de levier CET1 de 3,89% (valeur cible: > 3,7%), tous deux en hausse en glissement trimestriel. Nous avons payé le dividende ordinaire 2020 de 0,37 USD par action en avril 2021 (1,3 milliard d'USD) et avons racheté pour 1,1 milliard d'USD d'actions depuis le début de l'année. Nous allons reprendre nos rachats d'actions sous peu.

. Nos clients ont continué de nous accorder leur confiance et ont profité de toute la gamme de notre portefeuille d'activités et de notre diversification géographique. Conjugué aux conditions de marché favorables et au bon sentiment des investisseurs, cela s'est traduit par une hausse des revenus récurrents en glissement annuel tandis que la forte activité des clients a alimenté les revenus issus des transactions ainsi qu'une augmentation des prêts dans tous nos secteurs d'activité.

Nos résultats du premier trimestre intègrent néanmoins aussi une perte liée à un défaut de paiement d'un client isolé de prime brokerage basé aux Etats-Unis. Nous sommes clairement déçus et prenons cet événement très au sérieux. Nous procédons actuellement à un examen détaillé des procédures de gestion des risques concernées et nous mettons en place des mesures appropriées pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise à l'avenir. Notre capacité à servir nos clients n'a jamais été compromise. Nous avons été en mesure de renforcer notre ratio de fonds propres CET1, qui s'établit à 14%, et avons dégagé un rendement sur fonds propres CET1 de 18%. Notre Investment Bank a entièrement absorbé la perte et affiche un rendement sur fonds propres attribués de 13% qui, autrement, aurait été supérieur à 30%.

Notre solidité financière et notre capacité à surmonter toutes les situations, ainsi que notre position unique de plus grand gestionnaire de fortune d'envergure vraiment mondiale, nous permettent d'avoir pleinement confiance en notre avenir. Dans un monde en perpétuelle évolution, nous devons continuer de nous améliorer et de nous adapter, nous aussi. C'est pourquoi, aujourd'hui, je suis fier de présenter notre nouvelle stratégie. Elle commence avec notre raison d'être: Reimagining the power of investing. Connecting people for a better world.

Notre raison d'être et notre stratégie - qui reposent sur une vision nouvellement définie, sur notre promesse aux clients et sur cinq impératifs stratégiques - définissent les mesures que nous mettons en place pour libérer la puissance d'UBS et pour devenir une entreprise plus orientée client, plus agile et plus numérique. Une entreprise qui place l'expérience client personnalisée, adéquate, ponctuelle et irréprochable, ainsi que la durabilité au centre de toute son action.»

Performance financière au premier trimestre 2021 - Sélection de chiffres clés

Group

Return on CET1 capital 18.2% Target: 12-15% Return on tangible equity 14.0% Cost/income ratio 73.8% Target: 75-78% Net profit attributable to shareholders USD 1.8bn CET1 capital ratio 14.0% Guidance: ~13% CET1 leverage ratio 3.89% Guidance: >3.7% Tangible book value per share USD 14.65 Global Wealth Management Profit before tax USD 1.4bn PBT growth 16% Target: 10-15% over the cycle Invested assets USD 3.1trn Net new fee-generating assets USD 36bn Personal & Corporate Banking Profit before tax CHF 0.4bn Return on attributed equity (CHF) 17% Net new business volume growth for Personal Banking (CHF) 7.6% Asset Management Profit before tax USD 0.2bn Invested assets USD 1.1trn Net new money USD 26bn Investment Bank Profit before tax USD 0.4bn Return on attributed equity 13% RWA and LRD vs. Group 33% / 32% Guidance: up to 1/3