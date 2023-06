UBS nomme Tobias Vogel directeur d'UBS Europe SE

Zurich (awp) - Un changement intervient à la tête de la gestion de fortune européenne d'UBS: à partir du 1er juillet, Tobias Vogel sera le directeur général de l'unité de UBS Europe SE. Il remplacera Christina Novakovic, qui s'occupera elle de son nouveau rôle de directrice Global Wealth Management EMEA, a indiqué la banque lundi.

M. Vogel est membre de la direction d'UBS Europe depuis 2019. Il a notamment dirigé Investment Bank et Global Wealth Management en Allemagne, contribuant à l'orientation et à la croissance de la banque en Allemagne. En tant que CEO UBS Europe SE, il poursuivra ses tâches actuelles et prendra en plus la responsabilité des affaires Global Wealth Management en Italie.

