Le fonds souverain norvégien a soutenu le plan d'UBS visant à rendre ses obligations Additional Tier 1 (AT1), une forme de dette, plus attrayantes pour les investisseurs en les protégeant d'un effondrement, et a également approuvé le plan de rémunération de Sergio Ermotti, directeur général d'UBS.

Le vote du fonds norvégien, deuxième actionnaire d'UBS, lors de l'assemblée générale annuelle de la banque cette semaine, est un encouragement pour UBS, qui cherche à renforcer ses réserves de capital pour répondre aux exigences des régulateurs suisses alors qu'elle intègre son ancien rival, le Crédit suisse.

Cette décision pourrait avoir un coût pour les actionnaires, qui pourraient voir leurs avoirs dilués en cas de crise.

Les obligations AT1, un type de dette qui agit comme un amortisseur si les niveaux de capital d'une banque tombent en dessous d'un certain seuil, ont été encouragées par les régulateurs depuis la crise financière mondiale de 2008-09. Ces obligations peuvent être converties en actions ou amorties.

L'année dernière, le régulateur suisse FINMA a déclenché une crise sur ce marché de 275 milliards de dollars en dépréciant environ 17 milliards de dollars d'AT1 de Credit Suisse dans le cadre de son sauvetage.

Lors d'une vente en novembre, la première depuis son rachat du Credit Suisse, UBS a enregistré une forte demande en rendant les conditions des obligations plus attrayantes, notamment en promettant une conversion en actions en cas de problème.

DES EXIGENCES ACCRUES EN MATIÈRE DE CAPITAL

Après le rachat du Credit Suisse, "notre bilan plus important et notre plus grande part de marché en Suisse augmenteront les besoins en capitaux de la banque", a déclaré UBS aux actionnaires dans l'invitation à l'assemblée générale annuelle.

"Suite à la dépréciation des instruments AT1 de Credit Suisse en mars 2023, les investisseurs AT1 s'attendent à la possibilité d'une conversion plutôt qu'à une dépréciation pure et simple, un format utilisé par de nombreux pairs dans le secteur, a déclaré UBS, ajoutant que cela devrait également s'appliquer aux futures émissions d'AT1.

Selon UBS, la conversion d'une partie des AT1 vendus aux investisseurs pourrait, au total, permettre à la banque de créer de nouvelles actions représentant environ 20 % du capital social existant.

Le fonds norvégien détenait 4,64 % d'UBS à la fin du mois de décembre, selon son site web, ce qui en fait le deuxième investisseur après BlackRock.

Le fonds publie ses intentions de vote cinq jours avant les assemblées annuelles. Il n'a pas expliqué pourquoi il soutenait le vote d'UBS.

RÉMUNÉRATION DE MME ERMOTTI

Le fonds a déclaré qu'il soutenait également un paquet de rémunération qui inclut le salaire du directeur général d'UBS, Sergio Ermotti. Son salaire pour 2023, qui fait de lui le PDG de banque européenne le mieux payé, a suscité des critiques en Suisse.

Par le passé, Nicolai Tangen, directeur général de Norges Bank Investment Management, qui gère le fonds, a dénoncé les rémunérations excessives, en mettant l'accent sur la rémunération des dirigeants aux États-Unis.

Les obligations AT1 sont le type d'obligations le plus risqué qu'une banque puisse émettre et sont assorties d'un taux d'intérêt plus élevé.

En Suisse, la FINMA exige que les banques d'importance systémique mondiale conservent une certaine proportion d'obligations AT1.

En novembre, UBS a émis pour 3,5 milliards de dollars de nouvelles obligations AT1, recevant d'importantes commandes car elle offrait un taux d'intérêt de 9,25 %.

Elle a déclaré qu'elle demanderait l'approbation de ses actionnaires pour la conversion en actions si son niveau de capital tombait en dessous d'un certain seuil ou si un "événement de viabilité", tel que l'obtention d'une aide gouvernementale extraordinaire, se produisait. (Reportage de Stefania Spezzati à Londres ; reportage complémentaire de Gwladys Fouche ; rédaction de Tommy Reggiori Wilkes et Bernadette Baum)