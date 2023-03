UBS : offre de rachat sur deux obligations récentes

UBS a annoncé mercredi le lancement d'une offre de rachat sur deux émissions obligataires d'un montant total de 2,75 milliards d'euros que le groupe bancaire suisse avait lancées la semaine dernière.



Ces deux souches, émises le 17 mars, se composent d'une tranche de 1,5 milliard d'euros assortie d'un taux fixe de 4,625% devant arriver à échéance en 2028 et d'une autre de 1,25 milliard d'euros affichant un coupon de 4,75% et une maturité à horizon 2032.



Dans un communiqué, UBS explique que sa décision est le résultat d'une 'évaluation prudente' des récents développements qui l'ont conduit à devoir racheter son homologue en difficulté Credit Suisse.



L'établissement évoque aussi sa volonté de témoigner de son 'engagement de long terme' vis-à-vis de ses investisseurs de crédit.



Hier, Fitch avait placé la notation d'UBS sous surveillance négative en raison de l'acquisition annoncée du Credit Suisse et des 'implications incertaines' de l'opération.



L'agence d'évaluation financière dit en effet voir un risque d'exécution pour UBS, susceptible d'affaiblir son activité et son profil financier du fait de la restructuration nécessaire de Credit Suisse dans un environnement jugé 'de plus en plus difficile'.



Cotée à la Bourse de Zurich, l'action UBS se repliait de 0,2% mercredi matin, tandis que celle de Credit Suisse reculait de 2,2%.



