UBS paie une amende de 925'000 dollars à la SEC américaine

Zurich (awp) - UBS, JPMorgan et TradeStation ont été sanctionnées par l'autorité de surveillance de la Bourse américaine (SEC) pour des manquements dans les mesures pour empêcher le vol d'identité de clients. Les entreprises ont violé la réglementation "Identity Theft Red Flags Rule" ou "Regulation S-ID".

Entre janvier 2017 et octobre 2019, les programmes de ces sociétés pour empêcher le vol d'identité ne respectaient pas les lignes directrices et procédures pour l'identification de ces vols, a précisé la SEC mercredi soir. L'autorité a aussi constaté que les programmes en question ne comprenaient pas de lignes directrices et procédures adaptées pour réagir de manière adéquate lorsqu'un vol d'identité était constaté ou pour garantir que les programmes étaient régulièrement actualisés.

Pour ce qui est d'UBS, a SEC a aussi constaté que la banque a négligé de contrôler régulièrement les nouveaux ou les sortes de comptes de clients et si son programme pour empêcher le vol d'identité devait être appliqué. De plus, la SEC n'a pas été suffisamment impliquée dans la surveillance, le développement, l'application et la gestion du programme. Enfin, les collaborateurs n'ont pas été formés à l'utilisation du programme.

Sans reconnaitre ou contester les constatations de la SEC, les trois sociétés ont accepté de ne plus violer les prescriptions à l'avenir et de payer une amende, de 925'000 dollars pour UBS, 1,2 million de dollars pour JPMorgan et 425'000 dollars pour TradeStation.

cg/rp