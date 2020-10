UBS place Daniel Bassan à la tête de sa coentreprise brésilienne

Zurich (awp) - UBS a trouvé un directeur général pour sa coentreprise brésilienne, créée avec Banco do Brasil. Daniel Bassan prendra la tête de cette entité nommée UBS BB Investment Bank, a indiqué jeudi à AWP un porte-parole de la grande banque, confirmant une information de l'agence Bloomberg.

L'entreprise sera présidée par Helio Magalhaes, qui est à la tête du conseil d'administration de Banco do Brasil.

Daniel Bassan travaille chez UBS depuis 2016 comme responsable de la banque d'affaires au Brésil. Il a occupé auparavant des postes de responsables chez Credit Suisse et BTG Pactual.

UBS et Banco do Brasil ont annoncé leur coentreprise il y a un an. Les autorités de la concurrence brésiliennes ont donné leur feu vert en août. La grande banque suisse détient 50,01% d'UBS BB Investment Bank, dévolue aux activités de banque d'affaires en Amérique du Sud.

fr/al