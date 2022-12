UBS plaide pour une baisse du taux de conversion LPP

Zurich (awp) - UBS se positionne en faveur d'un abaissement du taux de conversion de la prévoyance professionnelle obligatoire (LPP), dans un contexte d'allongement de la durée de cotisation. Le positionnemen du numéro un bancaire helvétique intervient alors que le Conseil des Etats discute lundi de la réforme du deuxième pilier.

La banque aux trois clés prend position pour "baisser le taux de conversion obligatoire à 6% (ou moins)", contre actuellement 6,8%, selon une étude d'UBS, en collaboration avec des experts en caisses de pension de la société c-alm, publiée lundi. Les rentes "seraient basées sur le capital épargné et sur la période pendant laquelle on estime percevoir une rente".

Une modification du régime d'épargne est nécessaire "afin de préserver l'objectif constitutionnel et de mieux assurer les personnes à faible revenu", souligne le document, car à conditions inchangées, un taux de conversion plus bas conduit à une rente inférieure.

La grande banque met en avant qu'une période de cotisation plus longue ou des cotisations plus élevées permettent d'accumuler davantage d'avoirs de vieillesse afin de maintenir le niveau de rente. Elle plaide pour augmenter les bonifications de vieillesse, par exemple commencer à cotiser dès l'âge de vingt ans et ajuster les taux de cotisation à 9% pour les 20 à 44 ans et à 14% pour les 45 à 65 ans.

Afin "de mieux assurer uniquement les revenus les plus faibles de manière ciblée", UBS suggère de réduire le seuil d'entrée, par exemple à 17'000 francs suisses ou de l'adapter au degré d'activité.

Depuis fin novembre, le Conseil des Etats a empoigné le sujet de la réforme LPP, qui prévoit un abaissement du taux de conversion et des modèles de compensation.

ck/vj