UBS plébiscité après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes

Zurich (awp) - Le titre UBS évoluait en nette hausse mardi à la Bourse suisse, les investisseurs étant convaincus par des résultats au quatrième trimestre en forte hausse et supérieurs aux attentes. La banque, qui a nettement raboté son dividende, va procéder à d'importants rachats d'actions.

A 09h47, la nominative UBS progressait de 2,4% à 13,23 francs suisses, signant la meilleure performance d'un SMI en hausse de 0,30%.

Au quatrième trimestre 2020, le produit d'exploitation du groupe bancaire zurichois a bondi de 15,1% sur un an à 8,1 milliards de dollars, tandis que le résultat avant impôts a été multiplié par plus de deux à 2,1 milliards, tout comme le profit net qui a atteint 1,7 milliard.

La performance dégagée entre octobre et décembre dépasse à tous les niveaux et très nettement les prévisions des analystes interrogés par AWP. Le dividende de 0,37 dollar par action proposé pour l'année écoulée dépasse de 1 cent les attentes du marché.

La Banque cantonale de Zurich (ZKB) a applaudi un "très bon" résultat trimestriel, notamment au niveau des coûts qui ont été abaissés dans toutes les unités. En matière de recettes, le groupe a surpris avec sa division de gestion d'actifs et dans la banque d'affaires. Quant à la gestion de fortune, "elle a rempli les attentes, mais guère plus".

Vontobel a également souligné des "résultats très solides au quatrième trimestre" dans toutes les divisions. Et 2021 "a apparemment très bien démarré", ont ajouté les analystes de la banque de gestion.

Les spécialistes de Mirabaud Securities ont apporté une touche de critique, estimant que "la qualité des résultats n'est pas très élevée". "La performance provient essentiellement de la volalite banque d'affaires et de la gestion d'actifs et non de la gestion de fortune globale", ont-ils averti.

al/buc