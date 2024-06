UBS fait pression sur le gouvernement suisse pour qu'il clarifie le montant des fonds propres que la banque devra détenir après le rachat de Credit Suisse, alors que l'on craint que les négociations ne s'éternisent pendant des mois, ce qui inquiéterait les investisseurs, selon des sources familières avec le dossier.

Certains dirigeants du prêteur ont été soulagés par les propositions "too big to fail" publiées par le gouvernement en avril en réponse à l'effondrement du Credit Suisse, ont déclaré les sources, les considérant comme étonnamment douces et fluides.

Mais ils se sont depuis inquiétés des signes de Stefan Walter, le nouveau chef du régulateur suisse FINMA, qui souhaite qu'UBS détienne plus de capital, ont déclaré les personnes.

Ils craignent également que le gouvernement n'ait pas précisé si les 15 à 25 milliards de dollars de capital supplémentaire dont le ministre des finances a déclaré en avril qu'UBS pourrait avoir besoin, s'ajoutent aux 19 milliards de dollars qu'elle s'est déjà engagée à détenir pour refléter sa taille accrue, selon les personnes interrogées.

La banque a récemment exposé son point de vue au gouvernement, et le vice-président d'UBS Lukas Gaehwiler, qui a travaillé avec la ministre des finances Karin Keller-Sutter au sein du conseil d'administration d'une association suisse, a joué un rôle clé dans les efforts de lobbying visant à limiter les exigences en matière de capital, a indiqué une autre personne.

"Il est clair qu'il faut clarifier les choses", a déclaré Hans Gersbach, professeur de macroéconomie au KOF Swiss Economic Institute de l'ETH Zurich. "Les investisseurs doivent savoir si UBS doit trouver 25 milliards de dollars supplémentaires et dans quel délai.

Les représentants d'UBS et du gouvernement suisse se sont refusés à tout commentaire. Un porte-parole de la FINMA a déclaré qu'il était important d'assurer la résilience des banques surveillées et qu'il soutenait les propositions du gouvernement, y compris en matière de capital.

Les propositions relatives au capital sont au cœur des efforts de la Suisse pour construire un système financier plus résilient après que l'effondrement spectaculaire de Credit Suisse a ébranlé la confiance dans sa réputation de stabilité.

Le Conseil de stabilité financière, un organisme international qui surveille le système financier mondial, a déclaré cette année que la Suisse devrait renforcer ses contrôles bancaires.

Les dirigeants d'UBS estiment que de nouvelles exigences pourraient les désavantager par rapport à leurs homologues américains et européens. Le directeur général, Sergio Ermotti, s'est élevé contre les appels à plus de réglementation, affirmant qu'ils risquaient de saper le système bancaire suisse.

Selon les analystes, des exigences plus strictes pourraient obliger UBS à se défaire de plus d'actifs pour générer du capital, et pourraient avoir un impact sur ses projets de retour de liquidités aux actionnaires.

Lors d'une conférence téléphonique consacrée aux résultats du premier trimestre d'UBS, les analystes ont demandé à M. Ermotti si l'abandon de certains marchés pouvait être une solution pour libérer des ressources.

La hausse des actions d'UBS, qui dure depuis un an, s'est estompée depuis que le projet de règles a été dévoilé, l'action ayant chuté de plus de 3 % depuis lors, contre une hausse de près de 2 % pour ses homologues. Cette année, deux investisseurs clés d'UBS ont fait part de leurs inquiétudes quant à la possibilité que la banque soit en conflit avec les autorités de régulation en raison de sa taille.

UNE CAPITALISATION COMPLÈTE

Les nouvelles règles suisses devraient entrer en vigueur fin 2025 ou début 2026. Le Conseil fédéral devrait publier un projet de mesures au début de l'année 2025, suivi d'une période de consultation pouvant aller jusqu'à six mois.

M. Walter de la FINMA a déclaré en mai qu'il soutenait une "capitalisation complète" des filiales de la banque, ce qui, selon une source familière avec le dossier, signifierait probablement qu'UBS a besoin de plus de capital en plus des 19 milliards de dollars qu'elle s'apprête à détenir.

Si UBS présente un plan solide pour dénouer la banque en cas de crise, et si d'autres règles "too big to fail" visant à renforcer les pouvoirs du régulateur sont approuvées, la FINMA - dont les opinions sont prises en compte par le gouvernement lors de l'approbation des règles - pourrait exiger moins de capital, a déclaré cette personne.

Un porte-parole de la FINMA a déclaré que le régulateur devrait être en mesure d'imposer des exigences supplémentaires en matière de capital s'il détecte des problèmes potentiels liés à la manière dont les entreprises surveillées sont gérées.

Le risque d'exigences supplémentaires en matière de capital survient à un moment délicat pour UBS. De nouvelles règles en matière de liquidités sont entrées en vigueur au début de l'année, obligeant la banque à mettre de côté davantage de liquidités en cas de tensions, comme elle l'a indiqué dans ses résultats du premier trimestre.

Le prêteur doit également faire face à l'énorme tâche que représente la migration des clients du Credit Suisse. M. Ermotti a déclaré à Reuters le mois dernier que tout retard dans l'intégration pourrait réduire les économies prévues. (Reportage de Stefania Spezzati et Oliver Hirt à Zurich ; rédaction de Tommy Reggiori Wilkes et Jan Harvey)