UBS a déclaré mardi qu'elle avait achevé la première phase de l'intégration de son rival déchu Credit Suisse, qu'elle bénéficiait de nouveaux flux nets d'actifs et qu'elle prévoyait de relancer les rachats d'actions au second semestre, avec jusqu'à 1 milliard de dollars prévus pour 2024.

La banque suisse a confirmé ses principaux objectifs financiers et en a fixé de nouveaux, notamment l'ambition pour sa branche de gestion de patrimoine de porter les actifs investis à 5 000 milliards de dollars d'ici 2028, contre 3 850 milliards de dollars actuellement.

Elle vise également un afflux net de nouveaux actifs de 200 milliards de dollars par an d'ici à 2028. Les clients ont confié à la banque 77 milliards de dollars de nouveaux actifs nets depuis l'acquisition.

"Grâce à l'augmentation de l'échelle et des capacités de nos principales franchises clients et à une meilleure discipline en matière de ressources, nous stimulerons une croissance durable à long terme et des rendements plus élevés", a déclaré le PDG Sergio Ermotti dans un communiqué.

Il a proposé un dividende de 0,70 $ par action pour 2023, soit une augmentation de 27 %.

UBS a également révélé qu'elle visait des économies de coûts de 13 milliards de dollars d'ici à la fin de 2026, dont la moitié devrait être réalisée d'ici à la fin de cette année.

Le coût de l'absorption de Credit Suisse a conduit le plus grand gestionnaire de fortune au monde à afficher une perte nette de 279 millions de dollars au quatrième trimestre, légèrement inférieure à l'estimation consensuelle compilée par la société, qui prévoyait une perte de 285 millions de dollars.

Les rachats d'actions, qui reprendront après la finalisation de la fusion avec le Credit Suisse, sont une mesure attendue depuis longtemps.

Le programme précédent du prêteur, d'un montant de 6 milliards de dollars à partir de 2022, devait initialement se terminer en mars 2024, mais il a été suspendu à la suite de l'acquisition du Credit Suisse.

"Notre ambition est que les rachats d'actions dépassent nos niveaux d'avant l'acquisition d'ici 2026", a déclaré la banque.

La banque d'investissement d'UBS a enregistré une perte avant impôts de 169 millions de dollars, mais devrait redevenir rentable au premier trimestre "grâce à l'amélioration de l'activité du marché, à la croissance du pipeline bancaire et à l'avancement de l'intégration".

Depuis l'annonce du rachat en mars dernier, qui marquait la toute première fusion de deux banques d'importance systémique mondiale, l'UBS a réussi à éviter toute ruine majeure et a vu le cours de son action bondir de quelque 50 %.

Cela dit, elle doit encore s'attaquer à certaines des étapes les plus délicates de l'intégration des deux banques, telles que la combinaison de leurs systèmes informatiques distincts et de leurs entités juridiques.

La banque devrait commencer à migrer les clients du Credit Suisse, en commençant par les clients de Singapour, de Hong Kong et du Luxembourg.

Le potentiel de friction avec les régulateurs, qui s'inquiètent des risques pour l'économie suisse en cas de difficultés de la banque, désormais gigantesque, et compte tenu de sa position dominante dans des domaines clés tels que les prêts commerciaux nationaux, suscite également de vives inquiétudes. Le bilan de l'UBS s'est développé pour atteindre plus de 1,6 trillion de dollars, soit près de deux fois la taille de l'économie suisse.

UBS a déclaré que l'accent mis sur son bilan était trompeur, ajoutant qu'elle détenait environ 20 % de ses actifs totaux dans des actifs très liquides et 15 % dans des prêts hypothécaires à faible risque accordés à des particuliers et à des clients fortunés.