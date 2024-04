Le groupe UBS prévoit une nouvelle série de suppressions d'emplois après le rachat de Credit Suisse, qui devrait affecter plus d'une centaine de postes au sein de la banque d'investissement mondiale du groupe, a rapporté Bloomberg News mercredi.

Les licenciements devraient avoir lieu dans les semaines à venir, a indiqué le rapport, citant des personnes ayant connaissance du dossier, ajoutant qu'ils sont attendus dans les unités de gestion de fortune et de marchés.

UBS n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters en dehors des heures d'ouverture.

Le rachat de Credit Suisse par UBS, la plus grande fusion bancaire depuis la crise financière mondiale de 2008, a été organisé à la hâte par les autorités suisses en mars 2023 pour éviter l'effondrement de Credit Suisse.

Après le rachat l'année dernière, UBS s'est lancée dans un plan de réduction des coûts de plus de 10 milliards de dollars, qui a entraîné la suppression de plus de 3 000 emplois en Suisse. Plus tard dans l'année, elle a également supprimé environ 70 % des effectifs de l'unité de recherche sur les titres du Credit Suisse basée à Hong Kong.