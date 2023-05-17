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UBS GROUP AG

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UBS provisionne 4 milliards de dollars pour d'éventuelles poursuites judiciaires concernant la transaction avec le Credit Suisse - Présentation

17/05/2023 | 00:48
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UBS :

* TOUS LES AJUSTEMENTS DU GOODWILL ET DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES LIÉS À L'OPÉRATION AVEC LE CS SONT NEUTRES POUR LES FONDS PROPRES TANGIBLES ET LE CT1 - PRÉSENTATION

* LES PROVISIONS SUPPLÉMENTAIRES DE 4,0 MILLIARDS DE DOLLARS LIÉES À L'OPÉRATION AVEC LE CS REFLÈTENT LES SORTIES DE FONDS POSSIBLES LIÉES À DES LITIGES, DES QUESTIONS RÉGLEMENTAIRES ET SIMILAIRES.

* UNE PROVISION POUR RESTRUCTURATION POURRAIT ÊTRE COMPTABILISÉE APRÈS LA CLÔTURE DE LA TRANSACTION AVEC CS - PRÉSENTATION

* CO ET LE GOUVERNEMENT SUISSE POURSUIVRONT L'EXAMEN D'UN ACCORD DE PARTAGE DES PROFITS ET DES PERTES POUR LE CAS OÙ LES PERTES DÉPASSERAIENT 14 MILLIARDS DE FRANCS SUISSES DANS LE CADRE DE L'ACCORD SUR LA CS.

* LA BANQUE CONSTATE UNE RÉDUCTION DE 9,9 MILLIARDS DE DOLLARS DES AJUSTEMENTS DE LA JUSTE VALEUR DES ACTIFS FINANCIERS LIÉS À L'OPÉRATION AVEC LA CS

* voit 3,1 milliards de dollars d'ajustements à la juste valeur sur les passifs financiers liés à l'accord CS Texte de la source : (https://bit.ly/3Mxw4tB) Autres informations sur l'entreprise :


© Zonebourse avec Reuters 2023
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
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Résultat net 2023 5 679 M 6 336 M 5 833 M
Tréso. nette 2023 12 714 M 14 185 M 13 060 M
PER 2023 10,9x
Rendement 2023 3,02%
Capitalisation 51 319 M 57 256 M 52 716 M
VE / CA 2023 1,25x
VE / CA 2024 1,19x
Nbr Employés 73 814
Flottant 86,3%
Graphique UBS GROUP AG
Durée : Période :
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Dernier Cours de Clôture 17,17 CHF
Objectif de cours Moyen 21,19 CHF
Ecart / Objectif Moyen 23,4%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Sergio P. Ermotti Chief Executive Officer
Sarah M. Youngwood Chief Financial Officer
Thomas Colm Kelleher Chairman
Mike Dargan Group Chief Operations & Technology Officer
Markus Ronner Group Chief Compliance & Governance Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
UBS GROUP AG0.17%57 565
BLACKROCK, INC.-9.01%96 559
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC.-0.96%36 054
BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION (THE)-11.80%32 118
AMERIPRISE FINANCIAL, INC.-4.01%31 136
T. ROWE PRICE GROUP INC.-3.44%23 870
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