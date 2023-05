UBS provisionne 4 milliards de dollars pour d'éventuelles poursuites judiciaires concernant la transaction avec le Credit Suisse - Présentation

UBS :

* TOUS LES AJUSTEMENTS DU GOODWILL ET DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES LIÉS À L'OPÉRATION AVEC LE CS SONT NEUTRES POUR LES FONDS PROPRES TANGIBLES ET LE CT1 - PRÉSENTATION

* LES PROVISIONS SUPPLÉMENTAIRES DE 4,0 MILLIARDS DE DOLLARS LIÉES À L'OPÉRATION AVEC LE CS REFLÈTENT LES SORTIES DE FONDS POSSIBLES LIÉES À DES LITIGES, DES QUESTIONS RÉGLEMENTAIRES ET SIMILAIRES.

* UNE PROVISION POUR RESTRUCTURATION POURRAIT ÊTRE COMPTABILISÉE APRÈS LA CLÔTURE DE LA TRANSACTION AVEC CS - PRÉSENTATION

* CO ET LE GOUVERNEMENT SUISSE POURSUIVRONT L'EXAMEN D'UN ACCORD DE PARTAGE DES PROFITS ET DES PERTES POUR LE CAS OÙ LES PERTES DÉPASSERAIENT 14 MILLIARDS DE FRANCS SUISSES DANS LE CADRE DE L'ACCORD SUR LA CS.

* LA BANQUE CONSTATE UNE RÉDUCTION DE 9,9 MILLIARDS DE DOLLARS DES AJUSTEMENTS DE LA JUSTE VALEUR DES ACTIFS FINANCIERS LIÉS À L'OPÉRATION AVEC LA CS

