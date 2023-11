Zurich (awp) - L'action UBS devrait ouvrir en hausse mardi matin à la Bourse suisse, portée par des résultats apurés de l'intégration de Credit Suisse solides. La banque zurichoise a enregistré d'importants afflux d'argent nouveau et avance avec l'intégration de son ex-concurrente.

Vers 08h10, le titre de la banque aux trois clés s'affichait en hausse de 1,8% à 22,27 francs suisses, seule action d'un indice SMI (-0,06%) sinon teinté de rouge, selon les ordres avant-Bourse compilés par Julius Bär.

Le bénéfice de base avant impôts pour l'ensemble de la nouvelle entité, excluant les effets liés à l'intégration de Credit Suisse, s'est établi à 844 millions de dollars entre juillet et fin septembre, un résultat "bien meilleur qu'attendu et précédemment indiqué", ont souligné les analystes de Vontobel dans un commentaire. Ces résultats comprennent pour la première fois la performance de son ex-concurrente malheureuse, en voie d'intégration, sur l'ensemble du partiel et ne permettent pas vraiment une comparaison annuelle.

La banque de gestion a également souligné "la nette amélioration" des afflux d'argent nouveau dans l'unité gestion de fortune, qui ont totalisé 22 milliards a troisième trimestre.

"UBS a réalisé des progrès visibles depuis la finalisation de l'accord" de reprise mi-mars, "mais continue de faire face à une tâche immense", ont poursuivi les experts de Vontobel. La banque doit conserver ses clients et une partie des employés, tout en faisant face à d'importants coûts de restructuration, devisés à 2 milliards pendant le trimestre sous revue. Elle doit aussi gérer la migration des services informatiques, ainsi que les litiges juridiques - notamment en France - et vendre les activités dont elle veut se défaire.

al/jh