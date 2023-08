UBS a annoncé lundi une refonte de sa division de banque d'investissement, y compris la nomination des responsables des fusions et acquisitions de l'unité, marquant ainsi une étape clé dans l'intégration de Credit Suisse.

Sergio Ermotti saisit l'occasion offerte par le rachat du Credit Suisse en mars pour réorganiser la banque d'investissement d'UBS afin de mieux concurrencer les entreprises de Wall Street.

Dans le cadre de ce remaniement, qui entraînera également le départ de centaines de personnes, UBS recrute des banquiers de haut niveau issus de la concurrence et promeut du personnel issu de ses rangs et de ceux du Credit Suisse.

Dans le cadre de la restructuration de la banque d'investissement, David Kostel, du Credit Suisse, deviendra co-responsable mondial de la couverture, tandis que Tom Churton, également du Credit Suisse, a été nommé chef mondial du personnel, selon un mémo adressé au personnel et consulté par Reuters.

Christian Lesueur, qui était responsable mondial de la banque d'investissement TMT chez UBS, a été promu co-responsable mondial de la couverture et continuera à superviser les technologies, les médias et les télécommunications, qui seront désormais divisés en deux groupes.

Nestor Paz-Galindo et Marc-Anthony Hourihan seront les coresponsables mondiaux des fusions et acquisitions dans l'organisation fusionnée.

UBS a déclaré que Michael Santini, ancien président exécutif de Global Banking, fait partie des cadres qui quitteront l'entreprise à la suite des changements, dont certains ont été rapportés par Reuters vendredi.

UBS pourrait licencier environ 30 % de ses effectifs combinés, qui sont passés à 120 000 après le sauvetage sous l'égide de l'État, comme l'a rapporté Reuters en juin, la banque d'investissement, le back-office et la banque de détail suisse du Credit Suisse étant probablement les plus touchés.

Des centaines de banquiers du Credit Suisse sont déjà partis vers d'autres institutions et UBS a licencié des employés de la banque d'investissement du Credit Suisse dans le monde entier.

Environ 80 % du personnel de la banque d'investissement du Credit Suisse basé à Hong Kong sera licencié et les réductions commenceront cette semaine, a également rapporté Reuters lundi, citant deux personnes ayant connaissance de l'affaire.

Hong Kong représente la plus grande part des banquiers d'investissement du Credit Suisse en Asie.

Parmi les autres changements annoncés lundi par UBS, Marc Warm rejoindra David Slade en tant que co-responsable mondial des marchés de capitaux à effet de levier et de dette, tandis que Scott Lindsay et Robin Rankin deviendront tous deux présidents des fusions et acquisitions mondiales. (Reportage d'Andres Gonzalez et Oliver Hirt ; rédaction d'Elisa Martinuzzi et Alexander Smith)