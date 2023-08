UBS Group AG est sur le point de procéder à des changements radicaux dans les rangs des cadres supérieurs de sa division de banque d'investissement au niveau mondial dès lundi, marquant ainsi une nouvelle étape dans le processus d'intégration de Credit Suisse, ont déclaré des personnes familières avec le sujet.

Ces changements visent à créer des équipes unifiées après l'achèvement du rachat d'urgence du Credit Suisse par UBS en juin.

Les changements sont de grande ampleur et concernent plusieurs groupes de transaction, notamment les secteurs de la santé, de la consommation et de la vente au détail, des sponsors financiers et des marchés de capitaux, ont indiqué les sources.

Dans le cadre de ce remaniement, certains banquiers du Credit Suisse occuperont des fonctions plus importantes au sein de l'entreprise combinée, tandis que d'autres partiront, ont indiqué les sources. Certains banquiers d'UBS quitteront l'entreprise à la suite du remaniement, selon les sources.

La restructuration est la dernière mesure prise par le CEO Sergio Ermotti pour intégrer UBS et Credit Suisse dans un processus qui, selon la banque, sera douloureux, avec des dizaines de milliers d'emplois en jeu.

L'un des chefs d'équipe qui discute d'un éventuel départ est le responsable mondial des produits de consommation et des transactions de détail d'UBS, Jeff Rose, ont déclaré deux des sources. Jon Levin, qui a été directeur de la banque d'investissement de détail au Credit Suisse, est en pourparlers pour le remplacer, ont ajouté les sources.

Matt Eilers, responsable mondial des sponsors financiers d'UBS, est également en pourparlers en vue d'un éventuel départ, ont indiqué deux des sources. Rob DiGia, responsable mondial des soins de santé d'UBS, restera au sein de la banque et est en pourparlers pour assumer un rôle de président, selon deux sources distinctes parmi celles qui sont au courant de l'affaire.

Les sources ont précisé que les changements n'avaient pas été finalisés et que les détails de la restructuration restaient en suspens. Elles ont demandé à ne pas être identifiées avant une annonce officielle. Rose, Levin, Eilers et DiGia n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Une porte-parole d'UBS s'est refusée à tout commentaire.

Reuters a rapporté plus tôt vendredi le remaniement de l'une des équipes, le groupe technologie, médias et télécommunications (TMT) d'UBS. La banque est en pourparlers pour nommer Laurence Braham, qui a rejoint la banque suisse depuis Barclays Plc au début de l'année, au poste de co-responsable mondial de la technologie, selon des personnes familières avec le sujet.

Son co-responsable serait Christian Lesueur, qui a été responsable mondial de la banque d'investissement TMT, ont ajouté les sources. Steve Pettigrew, qui vient de rejoindre UBS en provenance de Bank of America Corp, dirigera les fusions et acquisitions de logiciels sous la direction de Braham, selon les sources. Neil Meyer, qui a travaillé aux côtés de Braham chez Barclays et l'a suivi chez UBS, codirigera les transactions dans le secteur des médias et des communications au niveau mondial aux côtés de Lesueur, selon les sources.

UBS s'efforce de regagner des parts de marché dans le domaine des transactions. Elle s'est classée huitième dans le classement mondial des fusions et acquisitions de Refinitiv au premier semestre 2023, alors qu'elle était sixième un an plus tôt. Dans les Amériques, UBS était 14e au premier semestre, contre 7e un an plus tôt.

Les objectifs d'économies d'UBS et les indications des initiés et des analystes suggèrent qu'elle pourrait envisager de supprimer environ un tiers des effectifs mondiaux du groupe combiné, soit quelque 30 000 à 35 000 emplois, a rapporté Reuters jeudi. (Reportage d'Abigail Summerville, Milana Vinn et David Carnevali à New York ; Rédaction de Leslie Adler)