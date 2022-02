UBS solide l'année dernière, malgré le litige en France

Zurich (awp) - UBS est resté solide l'année dernière, profitant d'une hausse des volumes et de marchés financiers porteurs. La dynamique s'est quelque peu tassée au 4e trimestre, où le numéro un bancaire helvétique a globalement dépassé les attentes malgré de nouvelles provisions en France. Les actionnaires seront choyés.

Le bénéfice annuel s'est inscrit à 7,46 milliards de dollars (6,90 milliards de francs suisses), en hausse de 13,7% selon les indications fournies mardi par le géant bancaire zurichois.

Cette poussée des profits bénéficiera aux actionnaires. Le conseil d'administration va proposer un dividende nettement relevé (+35%) à 0,50 dollar par action, contre 0,37 dollar au titre de 2020. En plus de cela, UBS prévoit des rachats d'actions plafonnés à 5 milliards cette année, après 2,6 milliards en 2021.

La performance annuelle a été entamée par un ralentissement perçu au dernier partiel. Au quatrième trimestre, le bénéfice net a ainsi reculé de 18% à 1,35 milliard de dollars. Le résultat avant impôts s'est inscrit à 1,73 milliard, ce qui représente un repli de 13%.

La rentabilité a souffert d'une nouvelle provision de 740 millions de dollars en lien avec le litige sur les activités de gestion de fortune transfrontalière en France, qui a causé une augmentation de 14% des charges à 7,00 milliards. Mi-décembre, la grande banque avait été reconnue coupable en deuxième instance d'opérations illicites et de complicité de blanchiment.

Les recettes dégagées entre octobre et décembre ont bondi de 7,6% à 8,37 milliards de dollars, même si le rythme s'est tassé par rapport au trimestre précédent.

Un cinquième des économies réalisées

Activité stratégique, la division de gestion de fortune (GWM) a vu son bénéfice avant impôts fondre de près de 44% à 563 millions de dollars, plombée par la provision en France. La gestion d'actifs a également dégagé un résultat inférieur en comparaison annuelle, contrairement à la banque d'affaires (+32% à 713 millions).

A l'exception notable d'une performance clairement inférieure aux attentes pour GWM, les chiffres sont globalement supérieurs aux attentes du consensus AWP.

En 2021, les actifs générateurs de commission de la division de gestion de fortune ont gonflé de 16% à 1481 milliards de dollars, pour des entrées nettes d'argent de 106,9 milliards. Pour 2021, UBS revendique une croissance annualisée des afflux nets de 8%.

Spécialiste de la numérisation des activités bancaires, le directeur général Ralph Hamers a fourni davantage de détails sur l'acquisition récente de l'américain Wealthfront, spécialisé dans la gestion de fortune numérique et présentant 27 milliards de dollars de masse sous gestion.

La société sera considérée comme une "division séparée" et "protégée" des impératifs de rentabilité à moyen terme. L'objectif est de croître en termes de volumes et d'atteindre une masse critique suffisante. Cette expérience visant à développer la gestion de fortune auprès d'une clientèle moins fortunée et plus jeune devrait ensuite être appliquée dans d'autres régions.

UBS estime que son objectif de réduction de coûts de 1 milliard de dollars d'ici 2023 est sur de bons rails. Un cinquième des économies a déjà été réalisé l'année dernière. Des coupes à hauteur de 0,4 milliard sont prévues pour chaque exercice, en 2022 et 2023.

En termes d'objectifs financiers, la direction table désormais sur un rendement de fonds propres durs entre 15 et 18% contre 12-15% jusqu'ici, (12,6% à fin 2021), un rapport entre les dépenses et les revenus dans la fourchette 70-73% (73,6% en 2021) et une croissance du résultat avant impôts de 10-15% de la division de gestion de fortune.

La communauté financière a accueilli ces chiffres avec enthousiasme. La seule voix plus ou moins discordante étant celle de Vontobel, qui pointe du doigt le risque de ralentissement de l'activité causé par des marchés financiers moins favorables. Les investisseurs n'avaient d'yeux que pour la grande banque.

A 16h33, le titre UBS s'envolait de 7,3% à 18,35 francs suisses, dans un SMI en hausse de 1,04%.

fr/lk