UBS : solide performance financière au 3e trimestre

20/10/2020 | 10:00

UBS publie ses résultats du 3e trimestre 2020, reflétant une activité de clientèle solide et les avantages d'une bonne diversification du modèle d'affaires et d'une large implantation géographique.



Le bénéfice net se chiffre à 2,1 milliards de dollars soit une augmentation de 99% en glissement annuel. Il s'agit d'ailleurs du meilleur bénéfice avant impôts pour le 3e trimestre depuis 10 ans, indique le groupe.



Le Conseil d'administration d'UBS propose ainsi de verser la deuxième tranche du dividende 2019 de 0,365 USD par action en novembre 2020.



UBS estime que les plans de relance monétaire et budgétaire destinés à contrecarrer les conséquences économiques de la pandémie se sont révélés efficaces mais reste toutefois prudent quant à l'avenir.





