UBS tente de racheter des emprunts fraîchement émis

Zurich (awp) - UBS a émis une offre pour racheter des obligations de renflouement ("bail in") de premier rang non garanties que la banque a émises la semaine dernière. Ces deux emprunts avec échéance en 2028 et 2032, émis vendredi, seront remboursés en espèces.

Cette offre intervient suite au rachat forcé Credit Suisse par UBS, annoncé dimanche, qui entraîne des opérations "exceptionnelles", écrit la banque mercredi dans un communiqué. L'établissement invoque "une évaluation prudente des développements récents et de son engagement à long terme envers ses investisseurs de crédit".

Le prix de rachat est de 99,932% de la valeur nominale pour l'emprunt de 1,5 milliard d'euros avec échéance en mars 2028 et de 99,915% pour celui de 1,25 milliard d'euros avec échéance en 2032. L'offre est valable à partir de mercredi et la date d'expiration anticipée a été fixée au 28 mars 2023, pour une date d'expiration finale au 4 avril.

Les obligations de renflouement sont destinées à recapitaliser une banque en cas de procédure d'assainissement, si par exemple celle-ci doit ne satisfait plus aux dispositions en matière de fonds propres. L'opération passe par la participation forcée des créanciers, dont les créances peuvent alors être transformées en fonds propres de la banque.

Dans le cadre de la déconfiture de Credit Suisse cependant, l'Autorité de surveillance des marchés (Finma) a déclaré que les obligations de Credit Suisse de type AT1, elles aussi émises en prévision d'une éventuelle pénurie de fonds propres de l'établissement, seraient ramenées de 16 milliards de francs suisses à zéro.

rq/jh