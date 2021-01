UBS : un prochain départ du conseil d'administration

UBS annonce que Beatrice Weder di Mauro ne sera pas candidate à sa réélection comme membre du conseil d'administration, lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires du groupe bancaire suisse.



Elle était membre du conseil d'administration depuis 2012, outre ses fonctions de professeur d'économie à l'INSEAD et à l'Université de Mayence en Allemagne, fournissant des conseils aux gouvernements européens et à la Commission de Bruxelles.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.