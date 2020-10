UBS : une plateforme de financement dédiée aux fintechs

28/10/2020 | 16:23

UBS a annoncé mercredi le lancement d'une plateforme de financement entièrement dédiée aux 'fintechs' et aux entreprises technologiques, qui sera dotée d'une force de frappe de 200 millions de dollars.



Le projet, baptisé 'UBS Next', consistera à prendre des participations directes au sein de sociétés financières innovantes en phase de développement et d'autres acteurs de la technologie, explique la première banque mondiale de gestion de fortune dans un communiqué.



Dans le cadre du programme, UBS dit avoir d'ores et déjà conclu une collaboration stratégique avec Anthemis, une société de conseil et de placement spécialisée dans les services financiers numériques, qui l'aidera à identifier des opportunités d'investissement.



La plateforme Next sera intégralement financée par UBS, qui a prévu d'en confier la gérance à une équipe spécialisée dans le capital-risque lié aux hautes technologies.



