UBS : une vaste campagne marketing pour relancer la marque

Le 23 janvier 2024 à 10:40 Partager

UBS a annoncé mardi le lancement d'une vaste campagne de marketing destinée à relancer une marque bousculée depuis le rachat, l'an dernier, de son concurrent en difficulté Credit Suisse.



Cette campagne mondiale, baptisée 'Banking is our craft' (la banque est notre métier) vise à 'modifier la façon dont les clients, les prospects et les investisseurs perçoivent le groupe fusionné', explique le groupe dans un communiqué.



Elle a pour objectif de présenter UBS comme une solide entreprise multinationale, disposant d'une histoire de 160 ans, tout en mettant en avant son excellente réputation et ses perspectives de croissance sur le long terme.



Imaginée depuis Zurich par le groupe de communication Publicis et la société de conseil en identité des marques Prophet, elle doit se décliner au sein des médias papier et digitaux, mais aussi sur les réseaux sociaux, ainsi qu'à travers des activités de sponsoring.



La campagne doit démarrer dès aujourd'hui aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, avant d'être lancée à Singapour, à Hong Kong, au Japon, au Brésil, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Australie et au Moyen-Orient à compter du mois de février.



Elle doit, selon UBS, toucher au total une douzaine de marchés 'clé'.



