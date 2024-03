Un an après la crise bancaire qui a coûté la vie au Crédit suisse, les autorités réfléchissent toujours à la manière de remédier aux vulnérabilités des prêteurs, y compris en Suisse, où le rachat de la banque par son concurrent UBS a donné naissance à un mastodonte.

Le sauvetage du Credit Suisse, financé par le gouvernement suisse, et le sauvetage des banques américaines en mars 2023 ont permis d'éteindre les incendies immédiats provoqués par une ruée sur la Silicon Valley Bank, un prêteur régional américain peu connu.

Mais les régulateurs et les législateurs commencent à peine à s'interroger sur la manière dont les banques pourraient mieux résister aux retraits massifs et sur la nécessité de faciliter l'accès aux liquidités d'urgence.

Un organisme mondial de surveillance financière a récemment averti la Suisse qu'elle devait renforcer ses contrôles bancaires, soulignant le risque qu'une faillite d'UBS - aujourd'hui l'une des plus grandes banques du monde - ferait peser sur le système financier.

"Le système bancaire n'est pas plus sûr", a déclaré Anat Admati, professeur à la Stanford Graduate School of Business et coauteur du livre "The Bankers' New Clothes : What's wrong with banking and what to do about it" (Les nouveaux habits des banquiers : ce qui ne va pas avec les banques et ce qu'il faut faire pour y remédier).

"Les banques mondiales peuvent causer beaucoup de tort", a-t-elle ajouté.

Les règles mises en place après la crise financière de 2008 n'ont guère permis d'éviter le krach de l'année dernière, les clients ayant retiré leurs liquidités des banques à une vitesse sans précédent.

L'une des principales faiblesses apparues l'année dernière est que les exigences des banques en matière de liquidités se sont avérées insuffisantes. Le Credit Suisse a vu des milliards de dépôts partir en quelques jours, brûlant ce qui semblait être de confortables réserves de liquidités.

Introduit après la crise financière de 2008, le ratio de couverture des liquidités (LCR) est devenu un indicateur clé de la capacité des banques à répondre aux demandes de liquidités.

Les LCR exigent des banques qu'elles détiennent suffisamment d'actifs pouvant être échangés contre des liquidités pour survivre à un stress de liquidité important sur une période de 30 jours.

Les régulateurs européens débattent de la possibilité de raccourcir la période de stress aigu afin de mesurer les réserves dont les banques ont besoin sur des périodes plus courtes, d'une ou deux semaines par exemple, selon une personne au fait des discussions.

Cette mesure ferait écho aux appels lancés par le contrôleur de la monnaie en exercice aux États-Unis, Michael Hsu, qui a également plaidé en faveur d'un nouveau ratio permettant de couvrir les tensions sur une période de cinq jours.

Selon Andrés Portilla, directeur général des affaires réglementaires à l'Institute of International Finance, un groupe de pression bancaire basé à Washington, si de telles mesures sont mises en place, les banques devront détenir des niveaux plus élevés d'actifs liquides et placer davantage d'actifs auprès des banques centrales. En fin de compte, le financement pourrait devenir plus coûteux.

Les changements à l'échelle du secteur ne devraient avoir lieu que l'année prochaine en Europe, car les banques travaillent encore à la mise en œuvre finale des règles post-crise financière, appelées Bâle III, qui exigeront des banques qu'elles mettent de côté plus de capital, a déclaré cette personne à Reuters.

Craignant qu'une répétition d'une ruée rapide ne menace une autre banque, la Banque centrale européenne intensifie l'examen des réserves de liquidités des banques individuelles, a déclaré à Reuters une autre personne au fait des discussions.

La BCE a refusé de commenter cet article. Elle a fait de la surveillance des liquidités une priorité après le sauvetage de Credit Suisse.

MASTODONTE BANCAIRE

En Suisse, le débat réglementaire s'est concentré sur la manière de rendre les prêts d'urgence plus largement disponibles.

Lorsqu'ils empruntent auprès des banques centrales, les prêteurs doivent fournir en échange certains actifs, également appelés garanties, qui doivent être faciles à évaluer et à vendre sur les marchés financiers. Les contribuables sont ainsi protégés au cas où le prêteur ne pourrait pas rembourser.

Le Crédit Suisse ayant subi des sorties de fonds sans précédent, le prêteur s'est retrouvé à court de titres à donner en garantie à la Banque nationale suisse (BNS), ce qui a contraint la banque centrale à offrir des liquidités au prêteur en difficulté, sans garantie.

Un groupe d'experts a demandé à la BNS d'accepter un plus grand nombre d'actifs, y compris des prêts aux entreprises et des prêts garantis par des titres.

La BNS a déclaré que l'univers des garanties éligibles est revu en permanence et développé en dialogue avec les banques.

Un porte-parole d'UBS s'est refusé à tout commentaire.

Le bilan imposant d'UBS, qui s'élève à plus de 1 600 milliards de dollars, soit près de deux fois la taille de l'économie suisse, incite le pays à revoir également ses règles "too big to fail", un ensemble de réglementations qui disciplinent les banques d'importance systémique.

"Toutes les banques d'importance systémique nationale et mondiale sont devenues des partenariats public-privé. Aucun gouvernement ne peut risquer leur instabilité", a déclaré Peter Hahn, professeur émérite de banque et de finance au London Institute of Banking & Finance.

Le gouvernement suisse devrait publier un rapport le mois prochain. Il pourrait annoncer des exigences plus strictes en matière de capital pour UBS, ont averti certains analystes.

Le directeur général d'UBS, Sergio Ermotti, a déclaré cette semaine qu'il ne pouvait exclure cette éventualité.

"Nous n'avons résolu le problème qu'à court terme. Ce que nous avons fait ouvre la voie à un problème beaucoup plus important par la suite", a déclaré Cédric Tille, professeur d'économie à l'Institut universitaire de hautes études internationales et du développement de Genève, qui a siégé au conseil de surveillance de la Banque nationale suisse jusqu'à l'année dernière.

"UBS est devenue trop grosse pour être sauvée".

Face à la crainte d'une répétition de la crise de 2023, la BCE a demandé à certains prêteurs de surveiller les réseaux sociaux afin de détecter les premières ruées sur les banques. Les régulateurs financiers mondiaux devraient dévoiler dans le courant de l'année une étude approfondie sur la manière dont les médias sociaux peuvent accélérer les sorties de fonds.

"Une ruée sur les dépôts ne se produit pas en un mois, mais en quelques heures", a déclaré Xavier Vives, professeur d'économie et de finance à l'école de commerce IESE de Barcelone. "La réglementation doit être modifiée. (Reportage de Stefania Spezzati à Londres et Oliver Hirt à Zurich ; reportages complémentaires de John O'Donnell à Francfort, Jesus Aguado à Madrid et Noele Illien à Zurich. Rédaction : Elisa Martinuzzi et Susan Fenton)