Un plan social commun exigé après la fusion UBS-CS

Zurich (awp) - L'association suisse des employés de banque (Aseb) réclame lundi un plan social commun pour les deux banques, après la finalisation de la fusion entre UBS et Credit Suisse. L'organisation déplore le manque de détails quant à l'avenir des employés des deux groupes.

Le plan social doit être conclu pour une durée d'au moins cinq ans, a ajouté le syndicat dans un communiqué. Ce dernier exige également des mesures supplémentaires, notamment une protection contre le licenciement pour les salariés âgés de plus de 55 ans et des prestations étendues pour les employés à partir de 50 ans. Le groupe doit aussi prendre à sa charge d'éventuels coûts de reconversion et de formation.

L'Aseb demande par ailleurs plus de clarté sur l'avenir des 17'000 employés de Credit Suisse et des 21'000 salariés d'UBS. D'ici là, l'association demande un gel des licenciements. "La première des préoccupations de la nouvelle grande banque suisse doit être le maintien d'autant d'emplois que possibles en Suisse", a-t-elle insisté.

Le syndicat a aussi critiqué un traitement inéquitable des employés de Credit Suisse, pour lesquels des "lignes rouges" auraient été définies. Selon le journal britannique Financial Times, qui cite des personnes proches du dossier, la banque aux trois clés aurait interdit aux nouveaux salariés repris de Credit Suisse un certain nombre d'activités.

Ces interdictions, définies par le service Conformité d'UBS, regroupent 11 domaines financiers et 12 non-financiers. Interdits sont désormais l'acquisition de clients en provenance de Libye, de Russie, du Soudan et du Venezuela et le lancement de nouveaux produits sans l'accord préalable des cadres de la banque aux trois clés.

Des responsables politiques et entrepreneurs publics ukrainiens sont également concernés par ces restrictions, afin d'éviter d'éventuels actes de blanchiment d'argent, écrit le journal. Contactée par l'agence AWP, la banque n'a pas souhaité commenter ces informations de presse.

