Un tribunal londonien bloque un projet de recours collectif contre les grandes banques dans le domaine du Forex

Un tribunal londonien a bloqué une plainte de plusieurs milliards de livres sterling déposée par des milliers de gestionnaires d'actifs, de fonds de pension et d'institutions financières contre de grandes banques pour fraude sur le marché des changes (forex).

Le tribunal d'appel de la concurrence (CAT) de Londres, qui examinait depuis juillet dernier l'affaire contre JPMorgan, Citigroup, Barclays, UBS et NatWest, a décidé jeudi que l'affaire ne pouvait pas être traitée comme une action collective de type américain avec option de retrait.

La Commission européenne a ouvert la voie à la poursuite proposée en imposant aux banques des amendes de plus d'un milliard d'euros (1,11 milliard de dollars) en 2019 pour deux cartels de change, surnommés "Essex Express" et "Three Way Banana Split", entre 2007 et 2013.

Michael O'Higgins, ancien président de l'organisme de surveillance britannique The Pensions Regulator, et Phillip Evans, ancien président d'enquête à la Competition Markets Authority, étaient en lice pour mener une action collective au nom des plaignants financiers.

O'Higgins a déclaré que son équipe examinait ses options.

"Cette décision est extrêmement décevante, car cette demande est exactement le type de demande que les procédures d'exclusion ont été introduites pour faciliter afin de fournir un accès à la justice à toutes les entités affectées par le comportement illégal des cartellisants", a-t-il déclaré.

"Nous examinons nos options pour décider comment aller de l'avant d'une manière qui serve au mieux la classe que nous cherchons à représenter."

Un représentant de JPMorgan a salué la nouvelle, déclarant que le tribunal avait "reconnu les faiblesses évidentes des dossiers des demandeurs." D'autres n'étaient pas immédiatement disponibles pour un commentaire.

