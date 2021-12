Vontobel rachète des activités à UBS

Zurich (awp) - La banque de gestion Vontobel a acquis l'activité de conseil aux clients américains du groupe bancaire UBS. Avec cette opération, Vontobel devient le plus grand gestionnaire de fortune suisse pour clients américains avec des avoirs sous gestion combinés de 10 milliards de francs suisses dans cette activité.

Vontobel va acquérir, pour un montant non précisé et sur ses propres fonds, UBS Swiss Financial Advisers (SFA), une filiale de la banque aux trois clés établie à Zurich, selon un communiqué publié jeudi.

La banque de gestion dispose actuellement de sa propre activité de conseil à destination des clients américains et canadiens, avec Vontobel Swiss Wealth Advisors (VSWA).

"Cette opération reflète notre confiance dans le marché américain et s'inscrit dans notre stratégie de croissance dans cette région", a souligné le président de VSWA, Georg Schubiger.

Grâce à la combinaison de ses propres activités (VSWA) avec celles rachetées à UBS (SFA), Vontobel estime devenir le plus grand gestionnaire de fortune helvétique pour clients américains souhaitant placer leur fortune en Suisse. Les avoirs sous gestion de SFA s'élevaient fin septembre à 7,2 milliards de francs suisses. Combinés à ceux de VSWA, ils devraient atteindre plus de 10 milliards.

al/fr