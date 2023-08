UC Asset LP est une société d'investissement immobilier en commandite. Les investissements du portefeuille de la société sont détenus par un certain nombre de filiales, qui peuvent développer, redévelopper, exploiter et négocier ces propriétés dans le but d'étendre son portefeuille, d'augmenter l'appréciation du capital et de se retirer des investissements. La société se concentre sur l'investissement immobilier dans les régions métropolitaines d'Atlanta et de Dallas. Ses activités commerciales sont menées principalement par ses filiales Atlanta Landsight LLC, SHOC Holdings LLC et Hotal LLC.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds