ITALY GROWTH WINNERS & LOSERS : UCapital monte en flèche après les comptes et le plan

(Alliance News) - Les titres suivants sont les plus et les moins performants sur Italy Growth mardi après-midi à Piazza Affari.

----------

GAGNANTS

----------

UCapital 24 est en tête de liste avec une hausse de 14 pour cent après avoir annoncé lundi soir que le conseil d'administration avait approuvé les résultats de 2022, faisant état d'une perte nette de 744 000 euros, soit une amélioration de 43 pour cent par rapport à une perte de 1,3 million d'euros en 2021. La valeur de la production s'est élevée à 2,4 millions d'euros, en hausse de 139 % par rapport aux 983 000 euros de 2021. Le conseil d'administration a également approuvé un plan de développement 2023-2025 indiquant des revenus totaux compris entre 5,0 et 6,0 millions d'euros. La marge d'Ebitda devrait se situer entre 33% et 38% en 2025, et la position financière nette en 2025 devrait se situer entre 1,5 million et 2,0 millions d'euros.

----------

Pozzi Milano s'est également bien comportée, en hausse de 9,4 %, prolongeant les gains de 13 % au cours du dernier mois et de 50 % au cours des six derniers mois.

----------

PERDANTS

----------

Fenix Entertainment abandonne 11% lors de la deuxième séance de la semaine qui se termine avec la publication des résultats trimestriels de PMI.

----------

High Quality Food chute de 9,9%. L'action a perdu 9,2% au cours du mois dernier et a gagné 0,9% au cours des six derniers mois.

----------

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.