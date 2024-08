(Alliance News) - Fininvest a commencé à chercher le bon acheteur pour le Monza Calcio après l'échec de plusieurs négociations.

La société financière de la famille Berlusconi préfère se séparer du club car le football ne fait plus partie des activités principales du groupe et, suite au décès de Silvio Berlusconi, le processus de vente s'est accéléré.

Le nouvel acquéreur devra avoir une vision conforme à celle de Fininvest sur l'avenir de l'équipe. A cela s'ajoute la question d'Adriano Galliani, qui souhaite rester à la tête du club de Monza.

Dans ce scénario, il y a UCapital, un groupe financier dirigé par Gian Maria Feleppa, qui, également poussé par une aile forte et influente de la FIGC, a amené une série d'investisseurs internationaux au sommet de Fininvest. En outre, UCapital s'efforce d'apporter un nouveau cordate à Minza, avec un projet conforme à la vision de l'actuel propriétaire.

C'est la FIGC qui est entrée en scène dans ce match qui, à un moment très délicat et confus, compte en son sein de puissants représentants qui visent à révolutionner le système du football.

L'objectif est d'imiter le système italien, bien que le système italien soit encore loin du modèle anglais. Les équipes ne sont pas compétitives et, très souvent, sont au bord de la faillite en raison d'une mauvaise gestion et de faibles ressources financières par rapport à la grande majorité de leurs rivaux européens.

C'est là qu'intervient le groupe UCapital, appelé par certains dirigeants de la FIGC pour tenter d'apporter des solutions. UCapital semble en effet avoir fait part d'un projet encore confidentiel qui concernerait toutes les équipes de Serie A et de Serie B, leur permettant de lever plus de ressources financières, d'impliquer davantage leurs supporters et d'obtenir plus de sponsors et de revenus publicitaires.

Le projet devrait démarrer l'année prochaine, mais entre-temps, la FIGC, ou du moins une de ses branches, a accueilli avec enthousiasme le projet d'UCapital.

Il semble, d'après des sources internes à la FIGC, que cette dernière pousse fortement Feleppa à accélérer le processus, en amenant des investisseurs internationaux en Italie pour qu'ils interagissent avec les clubs de football.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

