UCapital24 SpA est une société basée en Italie, qui gère un réseau social financier gratuit. L'outil fournit des nouvelles et des signaux de marché en direct, des cotations en temps réel, des analyses techniques et fondamentales, une connexion directe avec des courtiers, un système de négociation avec un conseiller robotisé et des actions privées, entre autres. La société est active dans le monde entier.

Secteur Services et conseils en informatique