(Alliance News) - UCapital24 Spa a informé jeudi soir que le CEO a négocié et signé un accord de règlement entre la société, UCapital Ltd et Alphiewealth S.r.l. d'une part et, Masada Ltd, Masada S.r.l., Roberto Maviglia et autres, d'autre part, concernant, entre autres, la vente de la participation de 100% détenue par l'émetteur dans le capital social d'Alphiewealth S.r.l..

En particulier, selon les termes de l'accord de règlement, la société a vendu, avec le consentement de Masada Ltd, à une partie indiquée par cette dernière, la participation de 100 % de l'émetteur dans le capital social d'Alphiewealth S.r.l. à un prix symbolique, au moyen d'un acte notarié exécuté aujourd'hui.

En échange de ce qui précède, Masada Ltd a transféré à UCapital Ltd la propriété entière et exclusive de 889 710 actions de la société contre le paiement par UCapital Ltd du prix total de 170 000,00 EUR, à payer à hauteur de 156 000 EUR en faveur de Masada Ltd et de 14 000 EUR en faveur de Roberto Maviglia.

UCapital24 a clôturé la séance de jeudi dans le vert de 0,6 pour cent à 0,34 EUR par action.

