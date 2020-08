UCAR : chiffre d'affaires au 30 juin 2020 IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE COVID-19 SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES DU PREMIER SEMESTRE 2020 DE NOMBREUSES ACTIONS POUR ACCOMPAGNER LA REPRISE D'ACTIVITE Boulogne Billancourt, le 27 août 2020 S1 2020 S1 2019 Var. En K€ Chiffre d'affaires consolidé 10 730 19 326 -44,5% dont CA Location et Services aux réseaux 8 276 11 023 -24,9% CA Location 5 677 7 465 -24,0% CA Services aux réseaux 2 599 3 558 -26.9% dont CA Ventes de véhicules * 2 454 8 303 -70,4% Chiffre d'affaires sous enseignes 23 145 36 563 -36,7% dont CA Location sous enseignes 18 092 24 702 -26,8% Le chiffre d'affaires Ventes de véhicules est le chiffre d'affaires effectué dans le cadre de l'approvisionnement du réseau, activité sécurisée (engagements de reprise des constructeurs) et très faiblement margée.

Chiffres au 30 juin 2020 non audités. Le Groupe UCAR a enregistré au 30 juin 2020 un chiffre d'affaires consolidé de 10,7 M€, en baisse de 44,5% par rapport au premier semestre 2019, reflétant d'une part une baisse de 25% du CA Location et Services aux réseaux, et d'autre part une baisse du CA Ventes de véhicules de 70%. A l'instar de l'ensemble des acteurs de la location courte durée en France, le Chiffre d'affaires du premier semestre 2020 a été fortement impacté par la crise sanitaire Covid-19 et par l'impact des mesures de restriction de déplacements et du confinement sur toutes les activités liées à la Mobilité. La pandémie Covid-19 a créé une situation inédite dans tous les secteurs de l'économie et a eu un effet immédiat et sans précédent notamment sur les secteurs du voyage et des loisirs, se traduisant par une baisse du CA Location et Services aux réseaux de 25% pour le Groupe sur le premier semestre 2020. D'autre part, durant toute la période de confinement, l'ensemble des activités liées aux circuits d'approvisionnement des véhicules a été à l'arrêt complet (usines de production automobiles, concessions et distributeurs automobiles, parcs automobiles de stockage, convoyages de véhicules, etc …), se traduisant par une baisse du chiffre d'affaires véhicules de 70% pour le Groupe. De par son positionnement de « loueur de proximité », le Groupe UCAR se trouve cependant moins exposé que ses concurrents à la situation, notamment en gares et aéroports qui continuent d'être très affectés, et l'activité location du Groupe a ainsi pu se redresser progressivement post déconfinement afin de tendre vers un retour à l'équilibre durant les mois d'été alors que l'activité de la profession dans son ensemble, notamment celle des grands loueurs internationaux, affiche toujours à cette date une baisse de 50% à 60% du volume habituel. Néanmoins, l'activité reste affectée, chez Ucar comme dans la profession, par un niveau de flotte insuffisant du fait de difficultés d'approvisionnements des véhicules et des incertitudes sur l'évolution de la conjoncture. UCAR MOBILITY GROUP 1/3 27 août 2020

Perspectives financières sur le second semestre 2020 Il est estimé, aux vues des éléments d'information dont le Groupe dispose, basé sur une analyse des tendances d'activité à date et de projections sur la fin d'année susceptibles d'évoluer en fonction des évènements, un impact sur le CA annuel de l'ordre de 25% et un impact sur le résultat net du Groupe de l'ordre de (1,3) M€ à (1,5) M€. Le Groupe UCAR dispose d'une situation financière historiquement saine et solide pour faire face à cette crise inédite. Pour autant le Groupe a su utiliser tous les leviers proposés par le plan gouvernemental afin de conserver les moyens de poursuivre son développement en sortie de crise, tant sur le plan de son réseau physique que sur le plan de sa transformation digitale. Le Groupe a notamment obtenu un Prêt Garanti de l'Etat (PGE) de 8,7 M€ auprès de ses trois principaux partenaires bancaires. Des actions sanitaires et solidaires pour accompagner la reprise Pendant le confinement, et dès la reprise d'activité, le 11 mai dernier, le Groupe UCAR a entrepris plusieurs actions afin d'accompagner, soutenir et conforter la reprise d'activité : Mobilisation et aide aux soignants : pendant la crise sanitaire du Covid-19, UCAR et son réseau d'agences se sont mobilisés en mettant à disposition des véhicules de location, gracieusement, aux personnels hospitaliers et aux médecins et infirmières qui n'étaient plus en mesure de se rendre sur leur lieu de travail pour cause de fermeture des transports en commun.

Mise en place d'un parcours client fluide et adapté avec désinfection des véhicules avant chaque départ.

Opération Side Car à destination des professionnels avec pour toute location d'utilitaires une citadine à moitié prix.

Lancement de l'opération « Retrouvons nous en France ».

Opération spéciale déménagement à la rentrée. UCAR, membre fondateur du collectif « Retrouvons nous en France » UCAR est membre-fondateur du collectif « Retrouvons nous en France » qui aide les Français à partir en vacances. Ce collectif de marques françaises offre des réductions aux vacanciers qui passent leur séjour dans l'Hexagone et privilégient le tourisme local. Hébergements, transports, loisirs … Plusieurs grandes marques et entreprises françaises, telles que Gîtes de France, Feu Vert, Smartbox, TBS, Vinci Autoroutes, Accor Hotels, Blablacar, etc… se sont mobilisées avec UCAR dans cette opération pour encourager les Français à soutenir le tourisme local français et la relance de l'économie. L'objectif de cette collaboration fut également de permettre à 100 familles défavorisées de partir en vacances cet été, en France pendant au moins 1 semaine, en partenariat avec l'association Vacances & Famille. UCAR promeut l'accès à un véhicule neuf, moins polluant et accessible au plus grand nombre via une offre de LOA innovante UCAR propose désormais une offre de véhicules en LOA (location avec option d'achat) qui, associée à la prime au partage UCAR et aux revenus du partage de leur véhicule quelques jours par mois, permet à ses clients d'optimiser leur budget automobile. UCAR MOBILITY GROUP 2/3 27 août 2020

Ainsi, UCAR répond, de façon très concrète, à trois enjeux majeurs de nos sociétés : Environnementaux :

En divisant par deux la pollution automobile, en permettant à tous de rouler dans des voitures neuves. En réduisant la place prise par l'automobile sur l'espace public et la voirie.

Economiques :

En augmentant le pouvoir d'achat des ménages en divisant par deux leur budget automobile. En faisant de la voiture un actif productif, sans aucun effort de la collectivité.

Sociaux :

En offrant des solutions de mobilité à des populations isolées. En créant de l'emploi et du lien social.

Tous les détails de l'offre sont disponibles sur https://ucar.fr/acheter-partager/financer-une-voiture-neuve/. Perspectives : Accélération de la transformation et de la Digitalisation du Groupe Sur le deuxième semestre 2020, les développements et investissements vont se poursuivre : Développement du réseau physique de distribution : Le développement du réseau de franchisés à marque UCAR, véritable fer de lance du

Groupe en matière d'innovation, reste un objectif prioritaire. Déploiement et développement de nouveaux partenariats avec les constructeurs et les groupes de distribution.

Développement de l'activité digitale :

Accroissement des investissements sur les plateformes technologiques et digitales.

Création et déploiement d'une structure de marketing digitale. o Déploiement d'outils de marketing local et de CRM.

o Développement des nouveaux services autour de l'autopartage et du partage de véhicules destination des particuliers. Prochain rendez-vous 22 octobre 2020 : Publication résultats 1er semestre 2020 propos d'Ucar Mobility Group Fondé en 2000, UCAR est un spécialiste de la mobilité, à marque UCAR comme en marque blanche, positionné pour répondre aux nouveaux modes de consommation de l'automobile. Face à l'évolution des modes de vie urbains, à la baisse du pouvoir d'achat, et à une prise de conscience écologique croissante, l'offre innovante d'UCAR est basée sur : Des tarifs transparents et des prix bas toute l'année au travers de réseaux de proximité.

Une offre digitale originale permettant au plus grand nombre d'accéder à des véhicules neufs grâce aux revenus du partage. UCAR regroupe près de 100 collaborateurs directs et 400 personnes travaillant dans l'ensemble des réseaux (franchisés et collaborateurs franchisés). Le Groupe est présent en France avec 386 agences et une flotte de près de 7 000 véhicules. En 2019, le volume d'affaires sous enseigne UCAR et réseaux associés était de 71 M€. UCAR est coté sur Euronext Growth Paris (FR 0011070457 - ALUCR) depuis le 6 juillet 2011. Contacts Presse et Investisseurs UCARfinance@ucar.fr UCAR MOBILITY GROUP 3/3 27 août 2020

