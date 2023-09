UCB : Deutsche Bank relève sa recommandation à 'acheter'

Deutsche Bank a annoncé mercredi avoir relevé sa recommandation sur le titre du groupe biopharmaceutique belge UCB de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 85 à 100 euros.



Dans une note de recherche, l'analyste explique que son relèvement intervient après les 'solides' résultats publiés au titre du premier semestre et avant la décision très attendue de la FDA américaine sur l'approbation de Bimzelx dans le traitement du psoriasis, prévue d'ici à la fin du mois de septembre.



S'il note que ce rendez-vous n'est pas dénué de risque compte tenu des reports de lancements de produits qui ont pu émailler l'histoire du laboratoire, l'intermédiaire estime que le reste du dossier est relativement peu risqué.



Le marché s'attend en effet à des débuts modestes pour Bimzelx, fait-il valoir, ajoutant qu'un certain scepticisme entoure la réalisation des objectifs 2025 alors que les catalyseurs qui se profilent à l'horizon 2024, notamment dans le lupus, sont selon lui sous-estimés par le marché.



